BLOGI JA FOTOD | Martin Reim ja teised jalgpallikoondise treenerid astusid tagasi!

Jalgpalliliidu erakorraline pressikonverents

Pressikonverents on selleks korraks lõppenud! Homme hommikul kell 11 on Martin Reim ja abitreenerid kohal, et anda omapoolseid kommentaare.

Kas olete vajadust kaalunud palgata koondise juurde spordipsühholoog?AP: "Ei ole. Paraku peab seda rolli täitma peatreener ise."MU: "U17 koondise jaoks käib hetkel test, kus on psühholoog."

"Peab paika, et maine kaotus oli tohutu. Aga saab näha ka positiivset, rahva huvi jalgpallikoondise tegemiste vastu on kasvanud," sõnas Pohlak. "Niipalju pole jalgpalliliit varasemalt sõimukirja saanudki," muigas Pohlak. "Aga tuleb tegeleda homse päevaga ja need teod oleme ära teinud. Need protsessid oleme käivitanud. Oleme teinud asju, mida jalgpalliliit ei peakski tegema, aga Eestis pole ilma lihtsalt võimalik. Meie väikeriigis puudub klubide iseseisva majandamise loogika."

Kas olid selleks pressikonverentsiks juba varasemalt valmis?"Ma olen kogu aeg valmis asjadeks. Ütleme nii, et jõudsime ka tänasel koosolekul järeldusele, et märgid (peatreeneri vahetusest) olid õhus. Näiteks treeneritelt endal tuli sõnum enne Põhja-Iirimaa kohtumist, et treeningprotsess oli keeruline. Kõik ei toiminud. Märgid on olnud õhus. Pressikonverentsi peatreeneri vahetusest ma otseselt ei valmistanud ette pikalt."

"Mart oli juhatuse koosolekul väga emotsionaalne ja tema eest ma ei taha kõnelda. See on selline koht, kus tõesti hommik on õhtust targem. Me pole ju alustanud kellegagi läbirääkimisi. Peatreeneri puhul on oluline see, et ta saaks oma esimesed eelistused ikkagi ise teha. Magnus (Persson) tahtis näiteks kindlasti saada sidet eelneva perioodi kohta ja ta palus esimeseks abitreeneriks Tarmo Rüütlit. Arno Pijpers tahtis säilitada Teituri poolt üles ehitatud kaitseloogikat."

Missuguse hinnangu annaksite Reimile tema ametiaja kohta?AP: "Töö oli hästi tehtud. Seda kinnitab fakt, et Reim oli parima võiduprotsendiga peatreener Eesti koondise ajaloos. Veelkord, tulid sisse paar rasket ette, aga tulemuste poolelt saab ainult ette heita kaotust Balti turniiril Lätile ehk Balti turniiri võitu. Annaksin hindeks 4- või 3+. Fakt on see, et Martin ei ebaõnnestunud."

Milline võiks olla Reimi edasine roll Eesti jalgpallis?AP: "Me ei ole seda veel arutanud. Leppisime Martiniga neljapäevaks kokku kahe mehe õhtusöögi. Hetkel on ta Eestist ära ja kõik käis telefoni teel, ka treenerite koosolek. Arvan, et oleme üritanud rakendanud meeste teadmisi ka keerulisel ajal."

AP: "Üks kandidaat on number üks prioriteet."

Mis hetkeks on uut treenerit vaja?AP: "Ühelt poolt tundub, et aega on, sest ei juhtuks midagi, kui see peatreener saaks paika juuni lõpuks. Ma ei arva, et meil läheb nii kaua.Me ei ole kummagi kandidaadiga suhelnud, sest see protsess on nii värske. Tavapärane on see, et ideed arutatakse enne läbi juhatuse koosolekul, et saada volitusi."

Millised omadusi oodatakse uuelt treenerilt?AP: "2020 on tegelikult väga huvitav aasta ja oleme pannud paika väga kindlad asjad, mida me järgmisel aastal tahame saavutada - need on Balti turniiri võit ja Rahvuste liiga D-tasandi võit. See on kriteerium, millest lähtume. Ideaalis oleksime tahtnud uue treeneri võtta 2021. aastal, aga hakkasin pelgama, et muudatus tuleb teha aastaks 2020. Tahtsime alustada rahulikku dialoogprotsessi, ent Saksamaa mäng sundis meid seda forsseerima.""Tavaliselt tekib spetsiifiline probleem, mille pead järgmise treeneriga lahendama. Tänaseni töötanud treeneritetiim oli väga ratsionaalne ja professionaalne, jalgpallipõhine. Mängijate mees-mehe juhtimine oli võib-olla kõige nõrgem koht ja mängijate emotsionaalne ettevalmistamine mängudeks. Mingi nurga alt kirjutan alla ka Mart Poomi juhatuse koosolekul öeldud emotsionaalsetele sõnadele: Eesti koondise eest mängimiseks ei peaks ju mehi motiveerima! Samas on seda mingil määral ikkagi vaja teha."

Kas välismaalasel on kokkupuudet Eesti jalgpalliga?AP: "Rohkem ma ei kommenteeri, ütlesin niigi palju."

Kellega edasi?AP: "Olukord on selline, et arutasime läbi ka viisi, kuidas edasi, küll põgusalt. Saime volitused juhatuselt alustada läbirääkimisi kahe kandidaadiga. Üks on eestlane, üks on välismaalane."

Kas suurem pilt ei ole paigast nihkunud?AP: "Suurem pilt ei avaldaks A-koondise mängudele sellist mõju. Kahtlemata ei ole praegu see põlvkond, kes on viimased kuus-seitse aastat koondist vedanud... selle koha peal oli teatav auk ja selle taga oli teatav loogika. Praegu on üheselt tulemas peale uus põlvkond - kui vaadata kasvõi U17 koondise tulemusi või U21 koondise mängu (mitte tulemusi) eelmises valiktsüklis. Seda seost ma praegu ei näe. Kui vaatate neid mehhanisme, mida EJL on rakendanud või rakendamas, siis näete, et me ei ole rahul klubide noortetööga ning oleme forsseerivaid meetmeid rakendanud. Meie tase ei ole hetkel nii halb, et saada sakslastelt 0:8.Igal treeneril on oma periood, mil ta suudab meeskonda emotsionaalselt vedada ja need perioodid on limiteeritud. Sel tiimil oli kolm aastat, Magnusel pisut vähem, Tarmo Rüütlil kuus aastat. Koondis on protsess, kus pead motiveerima ning see motiveerimiskapasiteet on piiratud kogu. Igaühel on sel oma võimekus."

Kas arutati ka juhatuse vastutust olukorda laiemalt analüüsides?AP: "See on konkreetne koondise kaotus konkreetses mängus. Juhatus tajub tegevusi, mida nemad tegema peavad, väga hästi. Ühe konkreetse kaotuse pealt sellisele tasandile laskumine oleks vastutustundetu."

AP: "Osa mängijaid ei andnud endast kõik, et väljakul treeneri eest seista."

Küsimus: Kas teiste treenerite jätkamine on välistatud?AP: "Jah, nad astusid koos tagasi, tundsid ühiselt seda vastutust. See ei tähenda, et järgmine peatreener ei võiks kedagi sinna tiimi valida.""Janno eilsel kohtumisel ütles, et tema sooviks jätkata puhtalt ainult tehnilise direktorina, lühemas perspektiivis."

Küsimus: Kas meeskond ei olnud Reimi taga?

Hommikul kell 11 on treenerid siinsamas valmis kommentaare andma.

"Juhatuses oli elav diskussioon rohkete kommentaaridega. Mart Poom on ise juhatuse liige, Kivisild on tehniline direktor, kes osaleb koosolekutel. See oli emotsionaalne koosolek. Juhatuse poolt oleks olnud väga rumal, kui me poleks sellist avaldust rahuldanud."

"Magnusega võrreldes - kui mäletate, millised olid toonased jõujooned ja probleemid, siis tol korral, pärast seda, kui olime Märjamaa bussijaamas koondise treeneritega nende Bosniast naasmise järel kohtunud ja rääkisin treeneritega, et kas meeskonda on võimalik ühtsena Magnuse seljataha saada, siis praegu on mõneti sarnane, mõneti vastupidine olukord. Kaassüü ja kaasroll on mängijatel, et see nii läks ja mingid mängud on nii läinud."

"Kuigi mina ise olin isiklikult Saksamaal igaks juhuks valmis halvaks tulemuseks ja selleks, et pean nendes oludes kiirelt reageerima, siis tegelikult on imelik mõelda, et ka Saksamaale on võimalik nii kaotada, et peatreener astub tagasi. Mingi faktor oli see, et see kaotus tundus nii paratamatu, et sellest räägiti nii palju, et see muutus negatiivseks katalüsaatoriks."

"Suures pildis on treeneritetiim töötanud väga professionaalselt, tegelikult ka kõige lihtsamates tähendustes tulemuslikult. MM-valiktsüklist võeti sisuliselt maksimum, mis oli sealt võimalik võtta. Rahvuste liigas võideldi ja võeti punkte. Tõsisem altminek oli Balti turniiri teine mäng Läti vastu. Nii kummaline kui see ka ei ole, siis on iga selline lahkuminek valus ja traagiline, aga kolm aastat tagasi, kui Magnus Pehrsson lahkus, oli tema sel hetkel kõige kõrgema võiduprotsendiga peatreener Eestis. Nüüd on selleks Martin. Ju see kirjeldab seda, et liigume õiges suunas, aga ka seda, kui suured on ootused."

"Neil ei olnud piisavalt seda veendumust ja usku, et seda olukorda on võimalik positiivsel moel muuta ja kirjeldasid olukorda selliselt, et võime olla septembri keskel veel halvemas olukorras kui praegu. Siis oleks juba olnud tagantjärele tarkus, et oleksime pidanud andma teatepulga juba praegu üle."

"Mul oli pühapäevaks juhuslikult plaanitud kohtumine EJL-i tehnilise direktori Janno Kivisillaga, kus pidime arutama koondise tulevikku. Kolmapäeva hommikul rääkides erinevate EJL-i juhatuse liikmetega, selgus, et peame tegema ka juhatuse koosoleku, mille planeerisime tänasele õhtule. Laupäevase koosoleku järel saime sisuliselt aru, et meie ei saa EJL-i juhatuse poole pealt otsustada seda, kas treenerid saavad jätkata. Me saaksime otsustada seda, et nad EI jätka. Pärast eilset kohtumist Kivisillaga esitasime treeneritele palve, et nad kohtuksid täna omavahel ja jõuaksid veendumusele selles, kas nad usuvad ise ja kas nad teavad ja tunnevad, et nad suudavad selle kraavi läinud vankri tee peale tagasi tuua. Täna kell 18.15 sain kõne peatreenerilt, kellega rääkisime kolmveerand tundi. Nad arutasid täna poolteist tundi neid asju ja jõudsid järeldusele, et selles olukorras on õige tagasi astuda."

Pohlak: "Täna hakkasid sündmused kiiresti arenema ja pidasime oluliseks seda avalikkusega jagada. Nädal tagasi, kui mäng käis, võtsime asja väga tõsiselt. Suhtlesime palju, tegime selgeks pildi, mis koondises praegu valitseb. Laupäeval pidasime koosoleku liidu juhatuses koondises vastutava Tarmo Lehistega, meiega kohtusid kõik koondise treenerid neljakesi."

Üritus algab Pohlaku sõnavõtuga, misjärel saavad ajakirjanikud küsimusi esitada.

Ruumis on ütlusi andmas Aivar Pohlak.

Kell on saanud kümme ning sätitakse ruumi tulesid, kuid veel pole infot, millal olulised inimesed ruumi jõuavad. Nagu mainitud, tullakse ruumi pärast erakorralise koosoleku lõppemist, mis ei pruugi praeguseks veel lõppenud olla.

Info on siin!Eesti meeste koondise treenerid Martin Reim, Andres Oper, Janno Kivisild ja Mart Poom esitasid Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) juhatusele lahkumispalve, mille juhatus tänasel erakorralisel koosolekul rahuldas."Möödunud nädalal saadud kaotuse järel puuduks meil tulevikus igasugune eksimisruum. See oleks järgmisteks mängudeks loonud õhkkonna, mis poleks koondist toetanud. Pidasime treeneritega nõu, kohtusime jalgpalliliidu juhatusega ja otsustasime esitada lahkumispalve," lausus Martin Reim."Tänan südamest kõiki mängijaid, personali ja poolehoidjaid koostöö ja toetuse eest nende aastate jooksul," rõhutas Reim.Reim oli meeste koondise peatreener aastatel 2016-2019, teenides 36 mängust 13 võitu, 8 viiki ja 15 kaotust. Võiduprotsent 36,1 on taastatud Eesti koondise peatreeneritest kõrgeim.EJLi president Aivar Pohlak tänas treenereid pühendumuse ja tehtud töö eest. "Kohtusime treeneritega ja jagame arvamust, et tagasiastumine on mõistlik. Püüdsime ühiselt leida tunnetust, kas treeneritel on võimalik kraavi sõitnud vanker sealt ise välja tõmmata ja tekkis selge tunne, et see ei õnnestu," märkis Pohlak."Jalgpalliliidu juhatus arutas tänasel erakorralisel koosolekul ka järgmisi samme - meil on idee edasiminekuks olemas ja juhatus andis volitused kahe kandidaadiga läbirääkimiste alustamiseks," lisas EJLi president.Meeste koondise järgmine kohtumine leiab aset 6. septembril, mil A. Le Coq Arenal võõrustatakse EM-valikmängus Valgevenet.

Tuleb mainida, et avalik arvamus ruumis on selline, et Martin Reim kas astub tagasi või on vallandatud. Ei suuda näha muud põhjust, miks peaks nii ootamatult sellisel kellaajal pressikonverentsi kokku kutsuma.

Jörgen: Läheb huvitavaks!

Tere õhtust! Jalgpalliliidu pressikeskusesse kakskümmend minutit enne väljahõigatud algust kohale jõudes ei ole ma siin sugugi esimene ajakirjanik. Tuleb üle korrata, et pressikonverents ei pruugi päriselt kell 22 alata - kell 20.30 algas juhatuse erakorraline koosolek, mille lõppemise järel pressikonverents algab. Kui koosolek kestab kauem, võib ka pressiürituse algus viibida.