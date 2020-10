BLOGI ja FOTOD | Eesti jalgpallikoondis lõpetas väravapõua, kuid kaotas kodus Leedule

„Kui Märten Kuusk või Henrik Pürg mängiksid keskkaitses, siis ma ei nimetaks seda katsetamiseks, vaid järgmiseks loogiliseks sammuks. Mainisin eile ka, et Karol Mets oli ju olukorras, kus tal on üks hoiatuskaart all. Loogiliselt mõeldes, et kui Joonas Tamm saaks vigastada ja Mets oleks kaartidega väljas, siis olekski nii, et Kuusk, Pürg, Nikita Baranov - nendest kolmest keegi peab keskkaitse paarid moodustama. Kas see on siis katsetamine või loogiline valik? Ainsaks täiesti eksperimendaalseks nimetaks Kristjan Pelti (Paide mängija, pole koondises veel mänginud - toim), temal kõige vähem kogemusi,“ rääkis peatreener eestlaste valikutest. „Katsetamine on see, et pidime Armeenias Mattias Käiti paremkaitses kasutama. Koosseis tuleb eksperimentaalne selles mõttes, et sellega tuleb roteerida," jätkas peatreener. "On uusi nägusid. Meil on küllaltki noor koosseis. Elan veel ootuses, et kuidas mõni mängija kohaneb koondises.“

Eesti ja Leedu kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 19.00. Ajalooliselt on Eesti ja Leedu kohtunud 48 korda. Mõlemad on kirja saanud 20 võitu. 8 matši on lõppenud viigiliselt. Viimati mängiti 2018. aasta Balti turniiril, kui Eesti võitis Rakveres 2:0.