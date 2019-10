BLOGI JA FOTOD | Eesti jalgpallikoondis hoidis 15. minutil vähemusse jäänud Saksamaa avapoolajal nulli peal, kuid kaotas lõpuks ikkagi 0:3

Eesti - Saksamaa

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 85. minut: Lepmets tõrjub nurgalöögiks Timo Werneri 16 meetri pealelöögi. Kohe teevad sakslased kolmanda vahetuse: Brandt välja, Nadiem Amiri asemele.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 83. minut: veel üks võimalus! Käidi pealelöögile kastis jääb Saksa kaitsja ette.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 82. minut: Eestil võimalus! Kamsi terav tsenderdus, Ainsalu lõi madalalt, Neuer püüdis nurgast.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: A. Le Coqi uus publikurekord Eesti koondise mängul - 12062.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 78. minut: sakslased teenivad kuuenda nurgalöögi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 78. minut: topeltvahetus. Marco Reus välja, Suat Serdar sisse. Meil Liivak välja, Ojamaa sisse.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 73. min: Julian Brandt saab kastist ohtlikult löögile. Lepmets peab palli nurgalöögiks tõrjuma.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 71. minut: NULL-KOLM! Timo Werner sai värava ette pika tsenderduse ja jäi Lepmetsaga üks-ühele. Paar pettemanöövrit ja lõi palli kindlalt võrku. Baranov magas mehe täielikult maha.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 66. minut: sakslased vahetavad esimest korda. Tipuründaja Waldschmidti vahetab välja Timo Werner.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Teisest tuleb ka kolmas. Keegi sakslastest sai pea vahele ja pall veeres uuesti üle otsajoone.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 64. minut: Zenjov võitleb Eestile teise nurgalöögi välja.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 63. minut: Kamsilt super tsenderdus värava ette, kus Liivak, kel kaitsja seljas, palli napilt väravast mööda suunas. Eesti parim võimalus siiani! Kams andis pärast seda kaptenipaela Kamsile üle. Ise sai ta selle vahetusse läinud Vassiljevilt.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 61. minut: Eesti teeb teise vahetuse. Vassiljev lahkub, Mattias Käit liitub.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 57. minut: VÄRAV! Gündogan uuesti. 0:2. Seekord napilt kastist seest. Kuidas me seda vurri nüüd pidama ei saa?

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Eesti teeb 56. minutil esimese vahetuse. Sappinen pingile, Zenjov tema asemele tipuründesse.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: VÄRAV! Saksamaa läheb 51. minutil 1:0 juhtima! Gündogani pealelöök võtab Reusi jalast rikošeti ja maandub Lepmetsa selja taga vasakus all nurgas.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 47. minut: Antonovi palli klaarimisest meie kastis tekkis ilus kolm kolme vastu kontrarünnak, mille Liivak pealelöögiga lõpetas. Paraku oli löök nõrk ja maandus Neueri käte vahel. Variant oli ka pall kõrvale Kostjale lükata.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Algas teine poolaeg!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: See pilt ei jäta kahtlustki, kas sakslased jäid õigustatult vähemusse või mitte. https://twitter.com/frankzdeluxe/status/1183468575513858050

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Esimene poolaeg on lõppenud. Publik aplodeerib palavalt ja saadab mehed "Eesti! Eesti!" hüüete saatel riietusruumi. https://twitter.com/goal/status/1183458420860637192

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kohtunik lisas esimesele poolajale ühe minuti.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 44. min: Antonov proovib vasaku jalaga 18 meetrilt peale lüüa, aga paraku üle.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 42. min: Artur Pikale vilistatakse valeaut. Kolm minutit vaja veel vastu pidada, siis saab puhkama ja uut plaani paika panema minna.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 41. min: Eestil tekib kohe hea vasturünnaku võimalus, aga Vassiljevi tsenderdus jääb teisel äärel spurtinud Ilja Antonovile paraku liiga kõrgeks.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 40. min: Marco Reus kõmmutab karistuslöögi ristlatti! Lepmets ei liigutanudki... Vedas.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 39. min: Baranov tekitab sakslastele 20 meetrilt ohtliku karistuslöögi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 37. min: Vassiljev proovib 27 meetrilt kauglööki. Läheb veidike paremast ristnurgast mööda. Eesti jälle pealelöökides 4:3 peal.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 36. min: Lepmets püüab Brandti värava ette antud madala tsenderduse.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: "Eesti, suru, Saksa vastu muru!" karjuvad kõik kolm Eesti fännidega täidetud tribüüni. Kui 34. minutil on seis veel 0:0, ei kõlagi see nii utoopiliselt. Eesti võidukoefitsient on kihlveoportaalides 50 pealt 9.50 peale langenud.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 31. minut: Kamsilt super tsenderdus, Vassiljev lööb kukkumise pealt Neuerile palli käte vahele. Oli hea võimalus!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 30. minut: Sergei Lepmets teenib juba esimesel poolajal aja viitmise eest kollase kaardi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 28. min: Kimmich põrutas kauglöögi kõrgelt üle.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 25. min: Luca Waldschmidt pani kauglöögiga Sergei Lepmetsa proovile. Lepmets ei suutnud püüda, vaid tõrjus veidi enda ette. Jätkuolukorrast teenisid sakslased kolmanda nurgalöögi. Eesti on teinud 2 pealelööki, Saksamaa 1. Milleski juba juhime ka!

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: No kurat. Kui sakslastel veel keegi punase kaardi saaks, võiks ju täitsa mänguks minna! Praegu on aga selge, et sakslasi raputas see olukord ikka päris kõvasti.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 18. min: Karol Mets sai kastis täiesti vabalt löögile, aga lõi üle! Milline võimalus!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 17. min: Liivak võitleb Eestile esimese nurgalöögi välja. Sakslased paistavad isegi natuke paanikas olevat.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kams lõi otse müüri.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Palli taga on Kams ja Vassiljev. Kumb lööb?

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Sakslaste söödumängu on lihtsalt nauditav jälgida. Paraku ka väga valus, sest tead, et see ilus 0:0 võib kiirelt lõppeda.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 15. min: EMRE CANILE PUNANE KAART! Liivaku maha tõmbamise eest karistusala äärel. (Foto: Reuters/Scanpix)

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Nurgalöök lõpeb sellega, et Marco Reusile vilistatakse Ilja Antonovi vastu viga.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Sakslased on kõigi 10 mehega meie väljakupoolel, teevad ka pallita mängides hirmsat pressi ja sisuliselt teevad, mida ise tahavad. 8. minutil teenitakse teine nurgalöök.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Sappineni pea oli esimesena vahel. Pall saadi esialgu kastist välja, aga jätkuolukorras sai Can värava eest ohtlikult pealelöögile. Meie õnneks oli sihik veel paigast ära.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 3. minut: sakslased teenivad esimese nurgalöögi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Eesti koondis pääses juba esimesel minutil Saksamaa karistusalasse. Vassiljev viis palli kasti, aga midagi ohtlikumat ei sündinud. Sappinen tegi hoopis Emre Canile pisut haiget.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Läks mänguks! Sappinen pani palli mängu.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Hümnid kuulatud. Kätlemistseremoonial osales teiste seas härra siseminister Mart Helme.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Väljakule on tulnud 22 Eesti U17-koondislast, kes hoiavad käes ja lehvitavad hiiglaslikke Eesti lippe. Kõlab Tõnis Mäe "Koit". Õhkkond on väga isamaaline. Ja mõnes mõttes sümboolne. Platsil on ikkagi ju järgmine lootustandev põlvkond noori mängijaid.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Joachim Löw ja Karel Voolaid pidasid soojenduse ajal maha konteksti arvestades päris pika vestluse. Mehed ajast vast oma viis minutit juttu. Huvitav, mida küll räägiti?

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: RTL-i eskperdina on A. Le Coq Arenal Saksamaa ründelegend Jürgen Klinsmann. https://twitter.com/RTLde/status/1183430504034586624

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Serge Gnabry on küll pingil, aga jääb tänasest kohtumisest lihasevigastuse tõttu eemale. https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1183422491357790208

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Manuel Neuer enne soojendust fänne tervitamas.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Madis Veltmani galerii Terminaatori kontserdilt https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251989

Raul Ojassaar: Selline väike asi nagu Saksamaa algkoosseis olgu ka ära märgitud.Neuer; Halstenberg, Süle, Can; Gündogan, Kimmich, Havertz, Klostermann; Reus, Brandt, Waldschmidt.Paljukardetud Serge Gnabry alustab esialgu pingilt.

Raul Ojassaar: Kihlveokontorite koefitsiendid on päris ühemõttelised. Saksamaa võidu saab üldiselt kätte nii umbes 1,03-ga, Eesti võidu peale võib leida isegi 50-st suuremaid koefitsiente. Viik jääb üldiselt sinna kuhugi 20 kanti.

Raul Ojassaar: Karel Voolaidilt päris huvitav ja ootamatu valik. Paberil on kaitseliin neljameheline, kus paremkaitses alustab Nikita Baranov, kes on viimastel aastatel tegutsenud keskkaitsjana, kuid varem olnud ka paremkaitses. Paremkaitsja Gert Kams alustab aga paremal äärel, teisel pool saab stardi Frank Liivak. Võrreldes Valgevene mänguga on algrivistuses uued nimed Tamm, Pikk, Kams, Liivak, Antonov, Ainsalu ja Sappinen ehk lausa seitse vahetust!

Raul Ojassaar: Eesti tänane algkoosseis on siin!https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10157457430138815/?type=3&permPage=1

Raul Ojassaar: Valgevene ja Hollandi kohtumises on sealjuures valgevenelased ühe tagasi löönud. Meie hoidsime Minskis oma värava puutumatuna, Holland seda ei suutnud! :)

Raul Ojassaar: https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1183429093901160449

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Tere õhtust! Meil siin Lillekülas on veel kõik vaikne, aga meie alagrupi teises mängus Valgevene - Holland on avapoolaeg lõppenud Hollandi 2:0 eduseisus. Mõlemad väravad on löönud Wijnaldum (32. ja 41. minutil). Palli valdamine on Hollandi kasuks 78% - 22%.

