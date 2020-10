BLOGI JA FOTOD | 1:1! Eesti tegi Armeenia vastu sümpaatse esituse, kuid võidupõud ikkagi jätkub

Rahvuste liiga: Eesti - Armeenia

Nii lõppesid teised tänased mängud Rahvuste liigas: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/rahvuste-liiga-vahemuses-lopetanud-inglismaa-kaotas-taanile-prantsusmaa-ja-portugal-jatkasid-voidukalt?id=91358193

Sappinen ETV2 otseülekandes: "Arvan, et vaadates variante, mis meil täna oli, on see kaotatud kaks punkti. Väga hea töö meeskonnalt. Kogu meeskond tahtis väravat lüüa, väga positiivne. Kõigil oli väga suur tahe, et asjad oleksid paremini kui enne ja praegu."

Lõpuvile. Fännid teevad viigi peale "buu".

Armeenia kingib valesööduga palli Eestile, kes teenib keskväljal vea. Kreida hakkab tsenderdama.

Eesti saab hea kiirrünnakuvõimaluse, mis siiski neutraliseeritakse. Teeme ise sama vastaste kontraga.

Armeenia ajab kõik jõud jälle meie väljakupoolele.

Baranov tõmbab kastis vastast käega ja mäng seisma.

Eesti saab nurgalöögi!

Kohtunik annab 4 lisaminutit.

Väga närvilised lõpuminutid. Kumbki meeskond ei taha viigiga rahulduda.

Üks armeenlane on väljakul krampides. Eesti kasutab seda joogipausina.

Neli minutit normaalaja lõpuni.

Eesti viimase vahetusena lahkub Liivak, asemele tuleb Martin Miller.

Wbeymar saab Liivaku kukutamise eest kollase. Viga tehti meie väljakupoolel.

Armeenia tegi topeltvahetuse. Barseghjan ja Karapetian välja, Bichakchyan ja Kadimjan sisse.

84. minut: Liivak saab sukeldumise eest kollase.

Eesti lubav rünnak lõpeb Käidi kauglöögiga üle värava.

"Davai, kutid, läheb, veel-veel-veel!" ergutab Voolaid oma armeed.

Lõpuks teeb Tunjov vastaste kastis vea ja tempo võetakse maha.

Käit nõuab vastastele kätt, aga vile vaikib.

80. minut: Eesti teenib nurgalöögi. Tunjov läheb andma.

79. minut: Kreida läbisööt jooksu peale Marinile, aga Armeenia väravavaht tuleb karistusala äärele õigeaegselt vastu.

Tunjov saab 78. minutil kollase kaardi Wbeymari töötlemise eest vasakul äärel keskjoone juures. Pani vist küünarnukiga rindu.

77. minut: Armeenia surub kõik väed meie väljakupoolele. Väravavaht jäetakse vaid oma poolele vabalööki sooritama. Esialgu sellest meile ohtu ei sünni.

Armeenia fännid skandeerivad teisel korrusel "Hayastan!", mis tähendab armeenia keeles Armeeniat.

1007 on tänane publikunumber. Koroonaaja rekord!

Vahetus tuleb 71. minutil. Vassiljev välja, annab kaptenipaela Käidile.

Tunjov tuleb mängu! Seisab juba keskjoone juures valmis.

Kuuse nina eest klaaritakse pall ära. Kreida võtab ohtlikku kontrarünnaku maha ja saab kollase kaardi. "Õige viga!" kostab meie treeneripingilt.

69. minut: Kostja tsenderdus värava ette Marinile, kes aga pallini ei jõua, sest enne lükkab armeenlane selle nurgalöögiks.

68. minut: Ghazarjani kauglöök läheb selgelt väravast mööda.

66. minut: Eesti vahetab kaks meest korraga. Sisse Lepik ja Marin. Välja Sinjavski ja Sappinen.

63. minut: Liivak saatis paremal äärel vastase triblinguga kohvile, tsenderdas värava ette Sinjavskile, kes lõi esimese puute pealt küljevõrku.

Eesti on teist poolaega mänginud teravalt.

Pavel Marin võtab samuti dressi seljast.

Mark Anders Lepik võtab tribüünil soojendusdressi maha. Sappineni aeg välja tulla?

58. minut: Armeenia vahetab. Edgar Babajan välja, Gevorg Ghazarjan sisse.

Vassiljevi tsenderdus leidis vasaku posti juures Käidi, kes suunas selle edasi värava ette, kus olid armeenlaste jalad vahel.

56. minut: karistuslöök Eestile paremalt äärelt.

55. minut: Pikalt hea tsenderdus Liivakule kasti, aga Frank kahjuks korralikku pealelööki teha ei saa ja edasi suunamisest ka asja ei tule.

54. minut: Karl Jakob Hein algatas ilusa pika sööduga lubava rünnaku, aga Sinjavskij kaotas vastaste karistusalas palli. Armeenlaste vasturünnak lõpeb audis. Hein saab uuesti palli mängu panna.

Nurgalöögi järel lööb Armeenia palli kõrge kaarega väravast üle ja mööda.

Karistuslöök 49. minutil Armeeniale. Mängiti lühidalt lahti ja teeniti peagi nurgalöök.

Armeenia tegi ka vahetuse. Arman Hovhannisjan välja, Serob Grigorjan sisse.

46. minutil vahetus tulebki. Teniste jäi riietusruumi. Lilander silkas väljakule.

Michael Lilander on valmis kohe vahetusest sekkuma. Tenistet platsil ei ole.

Eesti koondis tegi enne teist poolaega oma fännitribüüni ees ka kiire soojenduse/joonejooksu. Ilmastik nõuab.

VAHEAEG. Sama seis oli ka pühapäeval esimese poolaja järel mängus makedoonlastega.

Teniste räägib koondise arstiga poolajalõpuvile kõlades ja hoiab jalast kinni. Teisel poolajal on kohe sunnitud vahetust oodata?

"Blj**d, govorite!" nahutab Armeenia väravavaht Jurtšenko oma mehi, kes Eestilt palli kätte ei saa.

Kohtunik lisas esimesele poolajale ühe minuti.

44. minut: Hein püüab Tigran Barsegjani karistusala nurgast teele saadetud pehme pealelöögi.

42. minut: Armeenia teeb juba esimese vahetuse. Vigastuse tõttu lahkub kaitsev poolkaitsja Artak Grigorjan, asemele tuleb Armeenia passiga nigeerlane Solomon Udo. Väljakul on nüüd kaks "leegionäri". Wbeymar on ju Colombia taustaga.

41. minut: Eesti saab lubava rünnaku üles võetud, aga Vassiljevi tsenderdus läheb kahjuks pikaks. Sellele eelnenud nurgalöögi järel panid armeenlased korraks valusa surve peale.

Armeenia teenib 39. minutil järjekordse nurgalöögi.

"Oivaline pall. Meie David Beckham!" kiidetakse Teniste tsenderdust ka ETV2 ülekandes.

37. minut: SUPER VÕIMALUS EESTIL! Tenistelt super tsenderdus värava ette Sappinenile, kes lööb esimese puute pealt üle värava.

35. minut: Armeenia väravavaht püüab Liivaku tsenderduse. "Eesti, löö teine veel!" võetakse uuesti üles. "HÄSTI, FRANK!" karjub pressitribüünilt Toomas Vara.

"Teine pall on meie oma!" ergutab Voolaid Armeenia väravavahi löögi eel omasid. Oligi, aga lükkasime auti.

Armeenia sai samuti kontrasse ja teenis 31. minutil nurgalöögi.

Nurgalöök lõpeb Voskanjani pealöögiga üle värava.

30. minut: Armeenlaste valesöödu võtab vahelt Käit, kelle mootor viib meid ohtlikult kiirrünnakusse. Armeenia klaarib palli küljeaudiks.

Pallivaldamine on 56%-44% Eesti kasuks. Seda väga tihti ei näe.

Eesti sai nurgalöögi järel korraliku rünnakulaviini peale, aga päris ohtlikuks me siiski ei osutunud. Viis pluss kaitsetöö armeenlastelt seekord.

Lühidalt lahti mängitud nurgalöök toob kohe neljanda korneri.

"Eesti, löö teine veel!" karjub Eesti fännitribüün. On olnud õhus...

26. minut: Sappinen sai palli jooksu peale, aga tsenderdus nopiti vahelt. Kolmas nurgalöök.

Sappinen sai Vassiljevi nurgalöögile pea vahele, aga napilt mööda. Selle nurga alt, kust meie väravat näeme, tundus juba sisse keeravat...

Pikk lõi kaugelt peale, aga kaitsja jalg oli kohe lähedal ees. Eesti teine nurgalöök 22. minutil.

Sappinen unustas fair play vaimus armeenlastele palli tagasi anda. Armeenlased laiutasid käsi ja karjusid kõvasti ja Rauno loovutaski mänguvahendi.

Artur Pikk oli vasakul äärel pikalt põlvili maas. Võttis palli vahelt, läks rünnakule, võeti ise maha, aga vile vaikis.

17. minut: Tigran Barseghjan põrutas kaugelt peale, keegi Sinisärkidest blokeeris löögi seljaga. Armeenia esimene nurgalöök midagi ohtlikku ei too.

13. minut: 1:1! VÄRAV! RAUNO SAPPINEN! Käit lõi peaga, Sappinen suskas jala vahele ja lükkas väravavahi nina alt sisse.

Eesti teenib 13. minutil esimese nurgalöögi.

11. minutil sai Käit pärast Teniste audisisseviset karistusala joonelt peaga löögile, aga löök oli pehme (pigem oli see jätkuna mõeldud) ja lendas väravast mööda.

Värava lõi 8. minutil peaga Kamo Hovhannisyan. Vasakult äärelt purjetati palliga kasti, seal tehti väike söödukombiin, kaarega sööt viiekasti äärele ja sealt peaga võrku. Filigraanne.

0-1 Armeenia lööb kiirrünnakust esimese ära! Armeenia fännid juubeldavad.

Vassiljev keerutas palli Käidi pea peale, aga sealt see meie meesteni enam ei põrganud.

7. minut: Vassiljev võetakse 35 meetri peal umbes maha. Karistuslöök.

Armeenia fännid küljetribüüni teisel korrusel on paar korda häälekalt kaasa elanud. Turvamees viibutab seal näppu.

5. minut: Sappineni madal pikk sööt paremalt äärelt värava ees omasid ei leia, Armeenia kaitse on vahel.

Liivak võtab maha armeenlaste kiirrünnakuürituse.

Oleme alustuseks väga julgelt vastaste poolele ründama läinud. Jõuliselt sekkus rünnakusse Artur Pikk.

Läksime! Sappinen lükkas palli mängu, alustame ründamist fännitribüüni poole.

Hümnid kuulatud. Eesti fännitribüün laulab ilma muusikata kaks viimast salmi ka. Nagu see viimastes mängudes tavaks on saanud.

Meeskonnad jalutavad väljakule. "Eesti! Eesti!" kaigub fännitribüünil (tõsi küll, vaikselt).

Meeskonnad siirduvad soojenduselt riietusruumi, et valmistuda juba pidulikult välja tulema.

Veel on veider see (UEFA reegel), et Armeenia fännid, keda Eestis peaks omajagu elama, ei tohi välja näidata, et nad on Armeenia fännid. Keelatud on kanda vastasmeeskonna sümboolikat ja skandeerida näiteks "Ar-me-ni-a!" Plaksutada oma koondise värava peale loodetavasti ikka võib. (Pilt 2009. aasta mängult, kui Eesti MM-valiksarjas armeenlasi 1:0 võitis, värava autoriks 83. minutil Sander Puri)

Meeskonnad on juba mõnda aega soojendusel viibinud. Sooja on väidetavalt 9 kraadi, aga tuulekülmaga veidi jahedam. Tahaks öelda, et staadionil valitseb juba jalgpalliatmosfäär, aga publikut praktiliselt ei ole. Kahekaupa 50-meetriste vahedega istuvaid fänne ei saa kahjuks eriliseks publikuks nimetada. Loodame kõik, et see veider aeg varsti lõpeb ja saame vutti nautida nii, nagu seda nautima peab.

Soome võitis koduväljakul Iirimaad 1:0 ja tõusis B-divisjoni 4. grupi liidriks (9p) vähemalt senikaua, kuni Bulgaaria (1) ja Walesi (7) kohtumises pall mängu pannakse. Iirimaal on neljast mängust 2 punkti. Värava autoriks 67. minutil Fredrik Jensen. Pealelöögid jäid 11:7 Iirimaa kasuks, pealelöögid väravale 5:2, nurgalöögid samuti Iirimaale 6:2. Soome väravavahile Hradeckyle on kirja pandud 5 tõrjet, iirlasele Randolphile 1. https://twitter.com/Huuhkajat/status/1316430197546192897

Armeenia on samuti võrreldes pühapäevase mänguga teinud ühe vahetuse. Kaartide tõttu ei saa kaasa teha keskkaitsja Varazdat Harojan, kelle asemel on platsil Taron Voskanjan.

Armeenia algkoosseis: David Jurtšenko, Arman Hovhannisjan, Taron Voskanjan, Kamo Hovhannisjan, Andre Calisir, Artak Grigorjan, Angulo Wbeymar, Edgar Babajan, Henrikh Mkhitarjan, Tigran Barseghjan, Aleksandre Karapetian. https://www.facebook.com/FootballFederationofArmenia/photos/a.10154409171675247/10164516225380247/

Voolaid on eelmise mänguga võrreldes teinud vaid ühe vahetuse. Siim Lutsu asemel on paremal äärel Liivak. Georgi Tunjov, kes on muide nende mängude kaanestaar (EJL-i mängukava järgi), on jälle pingil. Eesti vahetusmängijad: Artur Kotenko, Matvei Igonen, Edgar Tur, Georgi Tunjov, Mark Anders Lepik, Martin Miller, Michael Lilander, Henrik Pürg, Kristjan Pelt, Henri Järvelaid, Pavel Marin.

Eesti koondise algrivistus: Karl Jakob Hein, Märten Kuusk, Artur Pikk, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Vladislav Kreida, Mattias Käit, Frank Liivak, Vlasij Sinjavskij, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen. https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158547728938815/

Mäng kindlasti toimub, kuid praegu ei ole veel päris täpselt selge, mis saab nädalavahetuse Eesti liiga voorust ja mis saab välisklubides pallivatest Eesti jalgpalluritest. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpallikoondis-peab-parast-armeeniaga-mangu-jaama-isolatsiooni?id=91355549

Kõik tänased mängud, 2. leht: https://twitter.com/EURO2020/status/1316295177863073792

Kõik tänased mängud, 1. leht: https://twitter.com/EURO2020/status/1316287627851706369

Armeenlased käisid kirikusse küünalt panemas. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/fotod-armeenia-koondislased-kaisid-enne-ohtust-mangu-tallinnas-kirikus?id=91353977

Armeenia jalgpalliliidu video eileõhtuselt treeningult: https://youtu.be/IUlJd1ymbxc

Eesti Päevalehe tänane lehelugu, mis online-versioonis on pisut pikem paberile trükitud versioonist: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/armeenia-peab-lillekulas-voitma-sadade-sojas-hukkunud-inimeste-malestuseks?id=91344283

Peatreener Karel Voolaidi pressikonverentsi jutud: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/karel-voolaid-bussisoit-staadionilt-hotelli-moodus-puhapaeval-haudvaikuses?id=91344623

Nikita Baranovi kommentaarid eilselt pressikonverentsilt: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/nikita-baranov-saatis-endisele-klubikaaslasele-hommikul-loopiva-sonumi-ma-ei-teadnud-siis-veel-et-neil-koroonaga-mingi-teema-on?id=91345235