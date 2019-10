BLOGI | Eesti jalgpallikoondis tegi EM-valiksarjas võõrsil Valgevenega väravateta viigi

Eesti kõige ohtlikum olukord tekkis 19. minutil, kui Sergei Zenjov leidis hea sööduga karistusalasse spurtinud Konstantin Vassiljevi, kes lõi paraku posti. Pall jõudis kohe uuesti Vassiljevile, kuid tema teine löök läks tühjast väravast mööda!



Märksa rohkem ohtlikke võimalusi suutis luua Valgevene meeskond - pealelöögid neile 19:9 (raamidesse 6:0) -, kuid meie õnneks tegi meie puurivaht Sergei Lepmets kolm suurepärast tõrjet. Korra Lepmets ka eksis väravast väljatulekul, kuid Valgevene ründaja ei suutnud meid ära karistada ja lõi mööda.



Eesti poolelt jäid tänasest kohtumisest kõrvale Ragnar Klavan (isiklikud põhjused) ja Joonas Tamm (mängukeeld).

Eestil on nüüd kuuest valikmängust üks punkt, eelviimasel kohal asuv Valgevene on kogunud 4 silma.

Juba pühapäeval jätkab Eesti valiksarja raske kodumänguga, kui vastu võetakse Saksamaa.

Valgevene - Eesti

Eesti ei saanudki värava raamidesse ühtegi lööki. Pealelöögid kokku Valgevenele 19:9 (raamidesse 6:0). Palli valdamine jäi Eesti kasuks 53 vs 47%.

KÕIK! Valgevene ja Eesti mäng jääb viiki 0:0.

Kohtunik annab neli lisaminutit.

90. minut: Vassiljevi tsenderdus leiab kastist Sappineni, kes on aga kaitsja surve all ja pall lendab meie mehest üle otsajoone.

87. minut: Valgevene mees Bahhar lööb tühjast väravast peaga napilt mööda! Lepmets jooksis väravast välja ega küündinud pallini, Bahhar ei suuda meid ära karistada!

86. minut: Eesti keskkaitse ei suuda mehi ära jagada ja värske mees Lisakovitš saab vabalt peaga löögile! Õnneks on nõrk löök ja Lepmets püüab.

84. minut: Valgevene toob värske ründaja sisse - 21-aastane Lisakovitš Jablonski asemele.

80. minut: Eesti vahetab - Sappinen asendab Sorgat, kellel täna väravavõimalusi ei avanenud.

80. minut: Valgevene üritab kauglööki, mööda ja üle.

78. minut: Dragun on nurgalöögi järel karistusalas vaba ja pääseb peaga löögile! Õnneks mööda!

77. minut: Valgevene kaitsja lööb oma karistusalas ootamatult pallist mööda ja Sorga saab kahe kaitsja vahelt spurtida, ent kahjuks kukub ja pallini ei jõua.

74. minut: Arst tuleb Valgevene mängijat tohterdama.

74. minut: Mängutempo on väga alla langenud.

Artur Pikk läks sooja tegema. Kas tuleb vahetus?

71. minut: Ojamaa üritas kauglööki. Paraku väga ebatäpne.

Pealelöögid nüüd 12:6 kodumeeskonna kasuks. Kui Valgevene on raamidesse saanud neist neli lööki, siis meie 0.

69. minut: Lepmets eksis väljasöödul ja Valgevene sai kiirelt keskväljalt ohtliku rünnaku üles võtta. Tsenderdus kukub õnneks meie väravavahi saagiks.

Valgevene surub viimastel minutitel.

65. minut: Valgevene kauglöögi järel laseb Lepmets palli läbi näppude kukkuda, kuid meie õnneks mitte väravasse ja on ise kohe jaol.

Tund aega saab mängitud. Pealelöögid on nüüd Valgevene kasuks 10:5 (värava raamidesse 2:0).

62. minut: Lepmets teeb taas supertõrje! Valgevene nõelas ohtliku kontraga ning karistusalas pääseti väga ohtlikult löögile. Lepmets näitab taas, et on mees õigel kohal, tehes Draguni löögi järel suurepärase reaktsioonitõrje!

Ka Valgevene tegi esimese vahetuse: Savitski asemele tuli Bahhar.

59. minut: Zenjov lahkub, Liivak asemele.

Frank Liivak on platsile tulemas.

57. minut: Nurgalöök on ohtlik, üle Baranovi hüpatakse löögile, ent meie õnneks jääb Kreida värava ees pallile ette.

Valgevene saab viienda nurgalöögi.

55. minut: Käit üritas kauglööki, aga selgelt väravast mööda.

54. minut: Baranov lükkab oma karistusala joonel Valgevene mängijat ohtlikult selga ja klaarib olukorra. Õnneks kohtuniku vile vaikib.

50. minut: Lepmets päästab Eesti koondise! Ründaja Dragun mängib Baranovist karistusalas mööda ja pääseb meie puurivahiga silmitsi, ent Lepmets suudab pealelöögi jalaga tõrjuda!

Vassiljev püüdis nurgalöögi lühidalt lahti mängida, kuid tema madal sööt ei leia omasid.

48. minut: Eesti teenib nurgalöögi.

Vahetusi kumbi meeskond poolajal ei teinud.

Teine poolaeg algas.

Eesti koondise abitreener Aivar Anniste ütles ERRile: "Teadsime, et võime alguses surve alla jääda, aga kannatasime ära ja saime mängu sisse. Oli võrdsete mäng, kus suutsime ka võimalusi luua." Vassiljevi suurepärase võimaluse kohta lisas ta, et heal päeval löönuks Kostja selle ära.

Avapoolaeg lõppes 0:0.

Valgevene sai nurgalöögi - meie omadest uuesti auti. Uus nurgalöök lõpuks Lepmetsa kätte.

44. minut: Valgevene pääseb karistusalas ohtlikult löögile, aga meie õnneks kõvasti üle värava!

Keskväli on Eesti kontrolli all ja viimased minutid on kuulunud selgelt meie meeskonnale. Loodetavasti algab nii ka teine poolaeg.

41. minut: Esimene kollane kaart Valgevene keskkaitsjale Sergei Politevitšile, kes tõmbas keskväljal Zenjovi maha.

Tundub, et Valgevene publik pole oma meeskonna mänguga rahul ja laseb viimastel minutite vilet.

40. minut: Vassiljev üritab kaugelt, kuid tema pealelöök takerdub kaitsjasse.

39. minut: Tundub, et ka Valgevene ootab juba poolajavilet ega taha enam riske võtta. Palli valdamine on viimaste minutitega tõusnud Eesti kasuks 51%-ga.

Sorga on siiani väga märkamatu.

Valgevene stardardolukord: nende kauge tsenderdus on ebatäpne ja lendab üle otsajoone.

35. minut: Eesti jõuab vastaste karistusalasse, ent Vassiljevi viimane sööt ei leia kahjuks omasid...

33. minut: Vassiljevi antud nurgalöök lendab tagumise posti juurde, ent meie mängijad sinna ei jõua.

Eesti saab esimese nurgalöögi.

Palli valdamine on esimese pooltunni järel 54%-ga Valgevene kasuks. Pealelöögid kodumeeskonnale 4:3 (värava raamidesse 0:0). Valgevene söötude täpsus on 86%, Eestil 74%.

28. minut: Valgevene on endiselt ründavam, kuid Eesti on palju rohkem mängus sees kui esimesel kümnel minutil.

24. minut: Zenjov on vasakul äärel vabaks jäetud, lööb kaugelt peale, kuid mööda.

20. minut: Väga ohtlik olukord Eesti värava all! Ründaja saab karistusala järel vaid mõnelt meetrilt peaga löögile, Lepmets päästab!

19. minut: Zenjov leidis hea sööduga karistusalasse spurtinud Vassiljevi, kes lööb posti! Pall jõuab uuesti Vassiljevile tagasi, kuid ta lööb praktiliselt tühjast väravast üle! Hiilgav võimalus oli...

16. minut: Mängu kõige ohtlikum olukord: Valgevene pääseb karistusala joonelt löögile, meie õnneks üle värava!

15. minut: Valgevene on jätkuvalt ründavam. Eesti pole oma ründemängu veel käima saanud.

Mets on taas esimesena peaga jaol, kui Valgevene saadab meie karistusalasse tsenderduse. Mets kukub selles olukorras valusalt seljale, aga õnneks ta vigastada ei saa.

10. minut: Eesti kaotas oma karistusala lähistel ohtlikult palli, ent Teniste võidab selle meie õnneks kiirelt tagasi.

Mäng on jätkuvalt täielikult Valgevene käes, kuid midagi ohtlikku nad loonud pole peale kahe teenitud nurgalöögi.

Mets on nurgalöögi järel esimesena jaol ja lööb palli peaga ära.

8. minut: Teine nurgalöök Valgevenele.

6. minut: Vassiljevi kauge trahvilöök ei leia karistusalas meie mängijaid.

Eesti pole esimese viie minutiga väga üle poole väljaku pääsenud.

Nurgalöök ohtu ei kujuta ega leia Valgevene mängijaid. Sellele järgnev ülikauge pealelöök on väga ebatäpne.

3. minut: Valgevene teenib esimese nurgalöögi.

Teisel minutil ka Valgevenelt esimene pealelöök kaugelt, kuid see takerdub meie kaitsja jalgadesse.

Valgevene hoiab avaminutitel keskväljal palli.

Mäng algas!

Meeskonnad on väljakul, kõlavad hümnid.

Kohalikud kihlveokontorid Eestisse eriti ei usu. Minski metroopeatustes võis näha reklaame, kus Valgevene koefitsiendiks oli 1,45 ning eestlastel koguni 8,30.

Viimased andmed ütlevad, et staadionile on oodata 11 000 pealtvaatajat. Eesti Jalgpalli Liidu andmetel on Eesti fänne Minskisse jõudnud 200.

Mõlema koondise algkoosseisud ja mängijate asetused:

Minskist natuke kohapealseid muljed ka. Kohtumine toimub 22 000 inimest mahutaval Minski Dinamo staadionil. Areen näeb välja väga uhke ning renoveeriti tänavu suvel Minskis toimunud Euroopa mängude tarbeks. Originaalis 1934. aastal avatud areenile on täna oodata umbes 10 000 pealtvaatajat. Turvanõuded staadionil on karmid. Kohal on kohalik OMON, kes kõiki kullipilgul ja läbi patsutades staadionile lubab.

Eesti algkoosseis ka pildiliselt. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1182307210468179968

Kui vaadata Delfi Spordi hommikust ennustust algkoosseisu osas, siis sisse tuli kolm eksimust. Väravas alustab ikka Lepmets, mitte Igonen. Vasakkaitses on Pika asemel mõneti ootamatult algrvistuses Kallaste. Parema ääreründaja kohal alustab aga vigastusega kimpus olenu Zenjov. Kui Zenjovi kohal poleks trauma kahtlust olnud, siis oleks ta kindel algkoosseisu mees. Delfi Sport ennustas Zenjovi seganud trauma tõttu algkoosseisu Sinjavskit.

Esmakordselt saab Eesti koondise algkoosseisus seega võimaluse FC Flora 20-aastane poolkaitsja Vladislav Kreida. Seni on Kreida A-koondises mänginud ainult 8 minutit, kui ta pääses väljakule kohtumise lõpus Saksamaaga. Pikas plaanis võiks just Kreida olla meheks, kes tõuseb koondises sarnasesse rolli nagu kunagi oli Aleksandr Dmitrijev.

Eesti algkoosseis on selgunud. Väravas alustab ikka Sergei Lepmets. Keskkaitses võtavad koha sisse Karol Mets ja Nikita Baranov. Paremkaitses on Teniste ning vasakul äärel mõningase üllatusena Ken Kallaste. Keskväljal on kolmik Vladislav Kreida, Mattias Käit ja Konstantin Vassiljev. Paremal äärel jookseb platsile vigastusega hädas olnud sergei Zenjov ning vasakul on algkoosseisu usaldatud Henrik Ojamaa. Tipuründaja on taaskord Erik Sorga.

