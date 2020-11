BLOGI | Eesti jalgpallikoondis lõpetas aasta 0:0 viigiga Gruusia vastu, võiduta seeria pikenes 16 mänguni

RAHVUSTE LIIGA: GRUUSIA - EESTI

"On näha, et on tekkinud liidrid - Hein, Kuusk, Kreida, Sappinen. Igas liinis on rahvusvahelise potentsiaaliga mängija. Nüüd peaks hakkama midagi toimuma," täiendas Marek Lemsalu.

Zelinski ütles ka nime välja, kes on Eestis "liidri tüüpi" - Märten Kuusk.

"Kaitses saime hakkama. Mul on hea meel ühe mängija üle. Näen, et seal on ainest järgmiseks koondise kapteniks, kui samamoodi hästi edasi paneb," rääkis Indrek Zelinski ETV2-s nimesid nimetamata.

Kuusk teeb veel vastase väljakupoolel vea.

Esimesena on Vassiljevi tsenderdusel jaol grusiini pea.

Läbi!

Üleminutitel on surve pigem Eesti poolt peale pandud. Nurgalöök Eestil viimasel minutil...

90+1 minutil oli Vassiljevil veel samast kohast karistuslöök, aga läks tsipa pikaks. Meie mehed pallini ei ulatunud. Kokku anti kolm üleminutit.

89. minut: Vassiljevi tsenderdus polnud paha, aga Gruusia kaitse hoidis asjad korras ja pall lõpetas väravavahi käte vahel.

88. minut: Liivakule tehakse 25 meetril viga, saab natuke kõhule haiget. Heast kohast karistuslöök.

86. minutil: Sinjavski lahkub, Liivak sisse. Sappinen välja, Anier sisse. Sorga jääb täna nägemata.

83. minut: Sinjavski tõugatakse vasakul äärel kasti lähistel pikali, aga Bosnia kohtunik viga selles olukorras ei näe. Oli hea rünnak tekkinud Eestil! Super pikk madal sööt Kreidalt kahe grusiini vahelt Vassiljevile.

81. minut: Teniste lahkus mängust, Michael Lilander sisse. Kaks vahetust jääb meil veel teha, aga need tuleb korraga ära teha.

79. minut: Pavel Marin vahetab välja Sergei Zenjovi, Martin Miller tuleb Markus Soometsa asemele.

78. minut: Grusiini libastumine ja valesööt lubas Zenjovil kiirrünnakule minna, kasti äärelt lõi ise peale, aga mööda.

76. minut: Ilusa tagasisöödu saanud Qazaishvili põrutab peale, aga õnneks napilt postist mööda. Oli ohtlik jälle!

Eesti vahetab ette topeltvahetust. Üks mees oli Miller platsi ääres, teine Marin.

75. minut: Kuusk on sunnitud palli karistusalast klaarima, grusiinide tsenderdus omasid ei leia.

73. minut: Sappinen üritas paremalt äärelt jooksu peale Zenjovile anda, aga pall langes kergelt Gruusia saagiks. Vasturünnakul saab korralikule pealelöögile Papunašvili! Hein tõrjub.

Gruusia mängib karistusalas ilusti seina, kuid Kacharava lööb küünarnukiga Tenistele pähe ning tema vastu vilistatakse viga.

Sinjavski lööb lõpuks peale, kuid pall läheb taas selgelt väravast mööda. Kumbki meeskond pole täna täpsete löökidega just hiilanud.

66. minut. Eestil aga kasutada nurgalöök.

65. minut. Gruusia teeb teise vahetuse. Äsja vahetusest sekkunud Grigalava võetakse välja, tema asemel tuleb platsile Giorgi Papunašvili.

Qazaišvili põrutab taas peale, aga jällegi väravast mööda.

Tenistelt pikk aut karistusalla, Pikk saab lõpuks löögile, aga pall läheb selgelt väravast mööda.

62. minut. Sappinen leitakse paremalt äärelt üles, kuid eestlase puude läheb pikaks ning väravalöök Gruusiale.

61. minut. Kankava lööb 20 meetri pealt peale, pall läheb paar meetrit väravast mööda.

61. Ohtlikult käib pall värava eest läbi, aga eestlaste õnneks keegi löögile ei jõudnud.

60. minut. Soomets teenib grusiini särgist rebimise eest kollase kaardi. Eestile täna juba kolmas.

54. minut. Eestil on seni olnud raskusi üle enda väljakupoole saamisega.

52. minut. Taaskord nurgalöögist midagi ohtlikku meie õnneks ei sündinud.

52. minut. Gruusia teenib sel poolajal juba kolmanda nurgalöögiga.

49. minut. Teise nurgalöögi klaaris Eesti samuti, kuid võõrustajate surve jätkub.

Eesti klaarib olukorra, uus nurgalöök Gruusiale.

49. minut. Gruusia on teist poolaega alustanud väga aktiivselt. Võõrustajad teenivad nüüd nurgalöögi.

Grusiinidel kohe ohtlik olukord, aga Qazaišvili lööb siiski paar meetrit väravast mööda.

Teine poolaeg on alanud!

Gruusia teeb vaheajal ühe vahetuse, kui keskkaitsja Kavit Khocholava asemel tuleb mängu Gija Grigalava.

Avapoolaja statistika:

Gruusia oli selgelt domineerivamaks pooleks, kuid võimaluste realiseerimine jättis neil soovida. Eesti ei suutnud samal ajal vastaste poolel suurt midagi korda saata.

Gruusia karistuslöök midagi ohtlikku ei toonud ning sellega avapoolaeg ka lõppeb.

Kacharava vastu tehakse viga, Kuusk saab kollase kaardi.

1 lisaminut esimesele poolajale.

Soomets eksib lihtsöödul ning kingib vastastele audi.

Hein tõrjub tsenderdusest tulnud palli rusikatega kastist välja, ent Gruusia surve jätkub.

43. minut. Kreida rebib Qazaišvilit särgist ning teenib kollase kaardi. Vastastele karistuslöök ca 35 meetri pealt.

40. minut. Gruusia jõuab taas karistusala lähedale, aga õnneks peatavad meie kaitsjad viimasel hetkel rünnakule.

5 minutit on jäänud avapoolaja lõpuni.

38. minut. Eesti mäng on viimaste minutitega veidi elavnenud, kuid ohtlikumad on olnud siiski grusiinid.

34. minut. Väga sarnase lõpuga olukord, jätkuolukorrast pääseb löögile üks vastaste poolkaitsjatest, kes palli samuti kõrge kaarega üle värava põrutab.

33. minut. Tamm teeb ca 35 meetri peal vea grusiinile ning nüüd vastastel heast kohast karistuslöök.

Vassiljev saatis palli kasti, jätkuolukorrast pääseb löögile Kreida, ent pall lendab selgelt üle värava.

Eesti koondis saab väga heast kohast karistuslöögi.

30. minut. Eesti ainus rünnakuolukord on seni olnud ebaõnnestunud nurgalöök...

29 minut. Nika Kacharava saab kastis liiga vabalt löögile, aga õnneks lööb ta palli üle värava.

1:0 oli väga lähedal.... Soomets kaotas keskväljal palli, millest Gruusia sai ohtliku olukorra. Valeri Qazaishvili pääseb ka löögile, aga õnneks läks pall napilt väravast mööda.

24. minut. Palli valdamise protsent on 74-26 Gruusia kasuks.

22. minut. Gruusia domineerib selgelt mängu ning on mitmel korral jõudnus karistusalla. Viimases faasis jääb aga külalistel veidi teravusest puudu.

Gruusia jõuab taas kasti lähedale, aga sedapuhku tehakse Märten Kuusele viga ning Eesti saab palli endale.

19. minut. Veidi statistikat. Gruusia on teinud 172 söötu Eesti 28 vastu.

Soomets teeb keskväljal grusiini vastu vea.

15. minut. Saba Lobzhanidze purjetab kergelt karistusala joonele, ent siis võtab Kreida palli talt ära.

13. minut. Esimene nurgalöök Eestile. Vassiljev saatis palli kasti, kuid mänguvähend ületas otsajoone. Ootamatu eksimus Vassiljevilt.

Gruusia teeb ka esimese pealelöögi, kui kaugelt virutab peale Jaba Kankava. Hein lasi palli põrkesse, kuid püüdis selle lõpuks.

10. minut. Grusiinide surve aina kasvab. On näha, et võõrustajad tunnevad end vähemalt hetkel enesekindlamalt. Eesti pole veel ühtegi rünnakut suutnud algatada.

7. minut. Gruusia jõuab esmakordselt ohtlikult karistusalla, aga õnneks sai meie kaitsja jala söödule vahele ning pall leidis tee lõpuks Heina sülle.

5. minut. Kohtumise algus on olnud väga rahulik, kuid enamuse ajast on pall kuulunud võõrustajatele.

3. minut. Sappinenile tehakse keskväljal selge viga.

Tasub mainida, et Gruusias on juba mõnda aega korralikult vihma sadanud ning plats on üsna libe.

Avavile on kõlanud!

Kohtunikebrigaad tuleb Bosnia ja Hertsegoviinast. Mängu peakohtunikuks on Irfan Peljto.

Meeskonnad on jõudnud platsile ning on hümnide kuulamise aeg!

Kohtumine algab juba vähem kui kümne minuti pärast.

Võrreldes eelmise mänguga Põhja-Makedoonia vastu on Eesti teinud kaks vahetust. Mihkel Ainsalu asemel alustab Markus Soomets, mängukeelu all oleva Karol Metsa koha võttis üle Märten Kuusk.

Gruusia algkoosseis!

Eesti algkoosseis mänguks Gruusiaga!

