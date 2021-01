BLOGI | Eesti jalgpallikoondis kaotas Häberli debüütmängus Ungari tippklubile

Eestlaste tänane vastane Ferencvaros on 31-kordne Ungari meister. Lisaks on klubi tulnud 23-l korral kohalikuks karikavõitjaks.

Ferencvaros mängis käimasoleval hooajal Meistrite Liiga alagrupiturniiril, kus saadi tugevas G-alagrupis Torino Juventuse, FC Barcelona ja Kiievi Dinamo järel viimane koht. Ainus punkt pärines 2:2 viigist Kiievi vastu.

Häberli sõnul sarnaneb Ungari klubi Tšehhi koondisele. "Olen kindel, et nad teevadki seda. Meie vastane alustab järgmisel nädalal Ungari liigat ja on kindlasti heas vormis. Meil on see aasta esimene treeningunädal, mistõttu on mängu lõpp kindlasti keeruline, aga see on olukord, millega peame leppima,” rääkis Häberli.

Eesti koondise koosseis jaanuari treeninglaagriks:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) (6/0)

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora (4/0)

22 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora (0/0)

Kaitsjad

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora (7/0)

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (6/0)

3 Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) (4/0)

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora (3/0)

18 Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora (0/0)

21 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora (0/0)

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora (125/25)

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – klubita (87/13)

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora (32/6)

7 Frank Liivak (07.07.1996) – klubita (24/3)

19 Pavel Marin (14.06.1995) – klubita (14/2)