BLOGI | Eesti jalgpallikoondis alustas Rahvuste liigat kaotusega Gruusiale

Eesti vs Gruusia

Kõik! Lõpuvile on kõlanud - Gruusia võitis 1:0.

Järvelaid lööb kõrgelt üle!

Eestile veel ohtlik karistuslöök.

Meie õnneks vuhiseb karistusala joonele vabaks jäänud grusiini pealelöök ristnurgast mööda.

Kohtunik lisab neli minutit.

Järvelaidi hea nurgalöögi järel grusiinide väravavaht eksib ning pall jääb korraks karistusalasse hüplema, ent meie mehed seda võrku saata ei suuda.

Eestile nurgalöök.

Eesti ei suuda kuidagi palli hoida ega rünnakut üles ehitada. 90 minutit on täis tiksunud.

Grusiinide löögi järel lendab pall Heinast posti. Sellele järgneb kaks nurgalööki.

Vassiljev vahetatakse välja ja Ainsalu tuleb sisse.

Gruusia mehed mängivad juba selgelt aega ning üritavad palli võites seda keskväljal hoida.

Eesti üritab, kuid grusiinid on oma karistusala lähistel valvel ega lase ohtlikke momente tekitada.

Gruusia ründab ohtlikult, kuid meie kaitse peab.

Järvelaidilt hea tsenderdus, kuid kaitsja suudab Liivakut edestada.

Eestil jääb veerand tundi armuaega.

Teniste põrkab oma mängijaga kokku ja on arstide hoole all. Õnneks saab ta jätkata ja vahetust pole vaja.

Eesti vahetab 70. minutil: Henri Anier tuleb Zenjovi ja Frank Liivak Tunjovi asemele.

Gruusia vahetab 68. minutil. Lobzhanidze mängu, Katcharava puhkama.

Gruusialt väga terav rünnak, õnneks lendab terav tsenderdus lihtsalt värava alt läbi.

Eesti on valmistumas esimeseks vahetuseks. Mängu on tulemas Henri Anier.

19-aastane Kvaratskhelia teeb Vassiljevile selgelt ära. Voolaid on vanameistri pallikaotuse peale ilmselgelt pahane. "Vanameister, raisk!"

Tunjov toob 58. minutil Eesti koondise hästi rünnakule. Tunjov söödab edasi Zenjovile, kes on aga suluseisus. Trahvikastis oli ootamas juba Vassiljev.

53. minutil võtab Ojamaa omakorda Kvaratskhelia maha ja saab kollase kaardi.

Katcharava saab 52. minutil kollase kaardi keskväljal tehtud vea eest.

Mets teeb 51. minutil Kvaratskhelia vastu vea ning teenib kollase kaardi.

Eesti üritab teise poolaja alguses mängu enda kontrolli alla saada ja rünnakuid üles ehitada.

Kohtumise teine poolaeg on alanud.

Esimesel poolajal oli Gruusia selgelt aktiivsemaks meeskonnaks ning on saanud teenitult juhtima. Eestil on olnud mõned üksikud eredad hetked, kuid ülemäära ohtlikuks ei ole vastasele saadud.

Esimene poolaeg on lõppenud! Gruusia juhib 1:0!

Grusiinid saavad taaskord löögile. Peatreener Voolaid väljendab üsnagi häälekalt oma pahameelt.

Kohtunik annab esimesele poolajale ühe lisaminuti.

Eesti vasak äär on täna lekkinud. Ojamaa ja Järvelaid ei ole grusiine pidama saanud.

Gruusia on senise kohtumise jooksul proovinud väga palju just oma parema ääre kaudu rünnata ning ka värav tuleb just niimoodi. Tsenderdus paremast äärest ning Katcharava edestab õhuvõitluses Tamme. Pall lendab nii posti äärde, et ka Hein on võimetu.

32. minutil on pall Eesti koondise väravas. Gruusia asub 1:0 juhtima. Tabamuse autoriks Nika Katcharava.

Zenjovile 29. minutil viga liiga jõulise õhuvõitluse eest.

Hein peab vahepeal taas mängu sekkuma ning teeb seda enesekindlalt. 18-aastane puurilukk on seni väga korralikult hakkama saanud.

Ojamaalt 26. minutil hea pall karistusalasse. Tunjov saab peaga löögile. Löök on tugev, kuid kahjuks napilt mööda.

Ojamaa kukub kastis. Kohtunik annab käega märku, et tõuse püsti. Suhteliselt pehme kukkumine oli.

Chakvetadze saab 24. minutil kasti joonelt löögile. Löök läheb esimesest postist napilt mööda.

Gruusia peatreener Vladimir Weiss on oma hoolealuste peale tulivihane ning loobib juba joogipudelit.

Gruusia on viimastel minutitel survet peale keeranud. Ilmselgelt otsitakse praegu kohtumise avaväravat.

Staadionil on praegu ehk kõige häälekam mees Eesti vasakkaitsja Ken Kallaste, kes juhendab tribüünilt kaaslasi väga entusiastlikult.

Ohtlik pall Eesti karistusalasse. Lõpuks jääb Teniste siiski palliga üksi ning Eesti paremkaitsja lööb puhtaks. Mängitud 20 minutit.

Tunjov teeb järjest mitu head liigutust. Eesti koondisele on ta väärt täiendus.

Eestile 13. minutil teine nurgalöök. Vassiljev mängib madala palli. Tundub, et oli mingi konkreetne liikumine plaanis, kuid grusiinid lõikavad vahelt.

Järvelaid annab 9. minutil terava palli vastaste karistusalasse. Tulemuseks eestlaste esimene nurgalöök. Nurgalöök mängitakse lahti ja taas annab Järvelaid palli karistusalasse. Loria püüab aga kindlalt.

Gruusiale kuuendal minutil esimene nurgalöök, mis ohtlikuks siiski ei osutu.

Mets annab ülimalt kehva söödu, mille grusiinid lõikavad vahelt. Hein viskub väravas kahel korral juba küili, et palli tõrjuda. Lõpuks minnakse ka löögile ning väravajoonelt toob palli ära Tamm. Eesti pääses napilt! 5 minutit mängitud.

Esimestel minutitel üritab Gruusia kohtumist enda kontrolli alla saada ning liigutab rohkem palli.

Kohtumine toimub üsna korralikus vihmasajus.

Kohtumine on alanud. Eesti paneb palli mängu.

Hümnid on mängitud ja meeskonnad on kohtumiseks valmis.

Meeskonnad sammuvad väljakule. Eesti koondise toob kaptenina platsile Konstantin Vassiljev.

Gruusia algkoosseis!

Kui vaadata algkoosseisu isikuliselt, siis Delfi Sport pani pihta üheksa nimega ning eksis kahega. Võrreldes Delfi Spordi ennustusega on algkoosseisu saanud Mattias Käit ja Henrik Ojamaa. Pingile on jäänud aga Rauno Sappinen ja Vlasi Sinjavski.

Eesti liiga suurim väravakütt Rauno Sappinen alustab kohtumist pingilt, pingil on ka teine tavapärane tipuründaja Henri Anier. Tipus alustab sel korral Sergei Zenjov, kes on koondises viimasel ajal mänginud pigem paremal äärel.

Eesti koondise algkoosseisus on kolm debütanti. Esimest korda on A-koondise eest väljakule jooksmas väravavaht Karl Jakob Hein, vasakkaitsja Henri Järvelaid ning poolkaitsja Georgi Tunjov.

