BLOGI BELFASTIST | Eesti ei saanud Põhja-Iirimaale vastu, valiksari algas kindla kaotusega

EM-valikmäng Põhja-Iirimaa - Eesti

Velts: Oeh..valus ja piinlik on seda koondise mängu vaadata. Umbkaitse, absoluutne suutmatus palli hoida..kust kuradi kohast need väravad peaksid tulema? Kui meile esimene ära lòödi, panin telku kinni - hing oli nii täis lihtsalt:( Mida me veel Saksamaa ja Hollandiga peale hakkame, kui iirlaste vastu nii haledad oleme?

Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud! Põhja-Iirimaale kindel ja teenitud 2:0 võit.

Raul Ojassaar: Neli lisaminutit.

Raul Ojassaar: Vassiljev teeb tohutu eksimuse ning söödab lihtsalt palli vastasele jala peale, Lepmets päästab. Kostja pole täna kohe üldse mängus sees olnud.

Raul Ojassaar: Eesti viimane vahetus on selgelt ründav: Artjom Dmitrijev ära, Rauno Sappinen sisse.

Raul Ojassaar: Magennis saab Vassiljevi pallikaotuse järel väga ohtlikult löögile, ent Lepmets teeb hea tõrje. Põhjaiirlaste kolmas on õhus tunduvalt rohkem kui meie esimene.

Raul Ojassaar: Meie paha pallikaotus lubab vastased karistusalasse, õnneks ei tule löögist suurt midagi välja.

Raul Ojassaar: Eesti vahetab: Zenjov sisse, Anier välja. Läheme edasi neljase kaitseliiniga, Baranov äärekaitses. Kams liigub paremale äärele.

Gunnar Leheste, Belfast: Polnud just päris "kui ise ei löö, lüüakse sulle" olukord, aga midagi sinnapoole küll. Kyle Lafferty saadetakse hetkel palava aplausi saatel puhkama.

Raul Ojassaar: SEES! Kindlalt keskele ja kindlalt sisse.

Raul Ojassaar: PENALTI PÕHJA-IIRIMAALE!

Gunnar Leheste, Belfast: Nagu fännid enne mängu ennustasid, üks-kaks võimalust meile ikka tekib ning need tuleb ära lahendada. Seda lahendust oleks praegu väga vaja olnud.

Raul Ojassaar: MILLINE VÕIMALUS ANIERIL! Suurepärane läbisööt saadab Anieri üks-ühele olukorda, aga väravavaht võtab löögi ära! Kamsilt geniaalne sööt.

Raul Ojassaar: Käit pääseb ka löögile, aga põrutab palli üle värava. Ehk Eesti senise mängu parim võimalus?

Gunnar Leheste, Belfast: 18 176 on tänane publikunumber.

Raul Ojassaar: Anieri ja Dmitrijevi kena koostöö teenib Eestile nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Toona kaheksa aastat tagasi sekkus Vassiljev 65. minutil, seekord kolm minutit hiljem. Välja võetakse Ojamaa.

Gunnar Leheste, Belfast: Vassiljev võtab dressi seljast ja valmistub sisse tulema! Kas "korrata! korrata!"?

Raul Ojassaar: Lepmets eksib väljatulekuga ning McNair pääseb peaga löögile, meie õnneks üle.

Gunnar Leheste, Belfast: Põhja-Iiri publik laulab "Kyle Lafferty" sõnadega tuntud fänniviisi.

Gunnar Leheste, Belfast: Kui Lepmets pikali kukkus ja mõneks ajaks lebama jäi, läks Aksalu sooja tegema.

Raul Ojassaar: Kunagi oleme samal staadionil sama vastase vastu samast seisust välja tulnud. Siis sekkus vahetusest mäletatavasti Kostja Vassiljev...

Gunnar Leheste, Belfast: Põhjaiirlased said sellega ilmselt pinged maha ning jätkavad veelgi enesekindlamalt. Meil tuleks nüüd äsja toimunu kiirelt unustada ning vaadata, mida siin Windsor Parkil veel täna teha annab.

Raul Ojassaar: Anier üritab 30 meetrilt peale lüüa, aga ei taba palli üldse hästi.

Raul Ojassaar: Kas Eesti suudab nüüd ründekäigu sisse panna ja vastata?

Raul Ojassaar: Vasakult äärelt tsenderdus väravaesisele, Lafferty võtab seal palli maha ning jätab teisest lainest tulnud McGinnile, kes selle võrku kihutab. Teenitud värav.

Raul Ojassaar: PÕHJA-IIRIMAA JUHIB! 56. Niall McGINN!

Raul Ojassaar: Lafferty lükkab kehaga meie mehe ära ning teenib nurgalöögi. Korneri järel pääsevad vastased ka teravalt löögile, kuid väravaesisel oli liiga palju mehi, et see pall sealt läbi tulla saanuks.

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti fännid on sõna otseses mõttes nurka surutud.

Gunnar Leheste, Belfast: Vahetusi poolajal pole tehtud. Teine poolaeg läks lahti.

Raul Ojassaar: Äge pilditabamus kahe koljati Kyle Lafferty ja Madis Vihmanni heitlusest.

Gunnar Leheste, Belfast: Väga head tunnet avavaatusest sisse ei jäänud. Põhjaiirlased kontrollivad mängu ja tunduvat teadvat, et ühe paljudest võimalustest nad varem või hiljem ka ära lahendavad. Kui meie samasuguste sihitute pallide ja ebakindlate lahendustega edasi paneme, siis head nahka siit ei tule. Positiivne on tõesti vaid see, et seis veel 0:0 on.

Raul Ojassaar: Mida avapoolaja kokkuvõtteks öelda? Hea on see, et tablool on veel 0:0. Põhja-Iirimaa surub ikka väga kõvasti ning Eesti kaitse püsib üldiselt korralikult, ent omad võimalused on vastastel siiski tekkinud. Mõtteainet poolajapausiks on.

Raul Ojassaar: Avapoolaeg on lõppenud!

Raul Ojassaar: Üks lisaminut avapoolajale.

Gunnar Leheste, Belfast: Lepmets võttis Pika kallal. Artur sai paari krõbedamat sõna kuulda.

Gunnar Leheste, Belfast: Lepmets selgelt väldib parema jala kasutamist.

Gunnar Leheste, Belfast: Millest see kõik alguse sai? Artur Pika järjekorselt ebakindlast tegutsemisest palli Lepmetsale tagasi toimetamisel. Sel poolajal on ta juba vähemalt kaks korda veidi arusaamatute lahendustega silma paistnud.

Raul Ojassaar: Väga ohtlik! Pika küljeaudi järel saab Jones McNairi pikendamise järel kasti joonelt löögile ning pall lendab väga napilt väravast mööda!

Raul Ojassaar: Pikk ei suuda vastaste pikka palli kontrollida ning kingib iirlastele nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Põhja-Iirimaa saab taas väga ohtlikust kohast karistuslöögi ning Joonas Tamm ka kollase kaardi. Trahvilöök kasti nurga juurest.

Gunnar Leheste, Belfast: Esimene kaart oli aja küsimus, aga antud juhul sikutati ka Tamme natuke pükstest. Pahast kohast karistuslöök jälle.

Raul Ojassaar: Põhjaiirlased saavad karistuslöögiolukorrast peaga löögile - õnneks püüab Lepmets Cathcarti soorituse.

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti jääb üks-ühele duellides selgelt alla ja üritab kaotust mehe maha tõmbamisega kompenseerida. Siiamaani pole see veel häda kaela toonud, aga nii hakkavad varsti ka kaardid lendama. Karol Metsal ja Artjom Dmitrijevil on igatahes noomitused juba kirjas.

Raul Ojassaar: Üllatustulemus on õhus Horvaatias, kus MM-i finalistid on jäänud Aserbaidžaani vastu 0:1 kaotusseisu.

Raul Ojassaar: Eesti pääseb penaltist - Baranov tegi kasti juures vastasega päris ohtliku kontakti, kuid kohtunik ei tahtnud sealt viga määrata.

Raul Ojassaar: Kams pääseb õnnega pooleks karistusalasse, kuid puude läheb õige pisut pikaks. Aeg-ajalt tundub, et kui palli kätte saame, siis pisut kiirustame lahenduste otsimisega.

Gunnar Leheste, Belfast: Lepmets saab kohtunikult noomida, sest lükkas vabalöögiks palli meetri-kaks ettepoole. Publik kostitab teda samuti vilega, sest Levadia puurilukk jalutas rahulikult lööki sooritama.

Raul Ojassaar: Pikalt tuleb ka päris ohtlik pall väravaesisele ning põhjaiirlaste väravavaht eksib väljatulekul, kuid löögile me ei pääse.

Raul Ojassaar: Eesti saab nüüd üle tüki aja rünnata. Anieri optimistlik kauglöök võtab rikošeti ning saame korneri.

Gunnar Leheste, Belfast: Publik laseb vilet, sest Artur Pikk ei taha eriti kiiresti palli nurgalipu juurde viia.

Gunnar Leheste, Belfast: Uhhuhhuu! Publik oli juba püsti ja valmis juubeldama. Kui esimene jahmatus üle elatud, skandeeritakse siiski omadele suurepärase võimaluse tekitamise eest.

Raul Ojassaar: Oi-oi kui ohtlik! Vasakult äärelt tuleb tsenderdus väravaesisele ning McNair saab neljalt meetrilt peaga lüüa, kuid ta suudab palli maapõrkest üle värava põrutada!

Gunnar Leheste, Belfast: Lepmets, tundub, et päris segamatult ikka mängida ei saa. Igal võimalusel kohendab sokki ja püüab samal ajal külje pealt midagi venitada. Kui pall on väravast kaugel, teeb soojendushüppeid. Seisakute ajal ka just kõige kiiremini palli mängu ei pane. Võib-olla ma näen tonti, aga tundub, et midagi tal ikkagi on...

Raul Ojassaar: Saville virutab meie õnneks müüri. Põhja-Iirimaa on aga selgelt surve peale saanud.

Raul Ojassaar: Vastased saavad päris korraliku koha pealt karistuslöögi. Mets võttis McNairi maha.

Raul Ojassaar: Läti jalgpalli madalseis näib jätkuvat: nüüdse nimega Põhja-Makedoonia on nende vastu 1:0 juhtima asunud.

Raul Ojassaar: Vastaste äärekaitsjad saavad suhteliselt surveta palliga meie väljakupoolele tulla. Ruumi on seal natuke liiga palju. Palju üritatakse ka läbi McGinni.

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti näib kaitsefaasis hoidmas end formatsioonis 5-2-3. Esimesed 12 minutit on kaitsetööga hakkama saadud, kui mitte arvestada äsjast võõrustajate pealelööki, mis sai alguse Tamme mehe maha magamisest.

Raul Ojassaar: Nurgalöök vastastele näeb telepildist ohtlik välja, ent tegelikult suunas Mets palli suhteliselt kindlalt tagasi üle otsajoone.

Raul Ojassaar: Ohtlik tsenderdus McGinnilt, õnneks kõigist napilt üle.

Raul Ojassaar: Meie valikgrupis on sealjuures esimene värav juba löödud: Memphis Depay viis Hollandi Valgevene vastu juba avaminutil 1:0 ette!

Gunnar Leheste, Belfast: Sergei viskas palli auti ja longib nördinud moega ringi. Lõpuks näitab siiski püstist pöialt. Loodetavasti midagi hullu ei ole.

Raul Ojassaar: Lepmets püüab tsenderduse, teeb valugrimasse ja viskab palli auti. Ega ometi järjekordne vigastus?

Gunnar Leheste, Belfast: Ei ole võimalik! Sergei Lepmetsal juhtus ka midagi!

Gunnar Leheste, Belfast: Käit saab ka Pika sooritatud nurgalöögile pea vahele, aga mööda see paraku läheb.

Gunnar Leheste, Belfast: 3. minut: nurgalöök Eestile.

Gunnar Leheste, Belfast: Põhjaiirlased saavad juba 2. minutil ohtliku küljeaudi ja esimese pealelöögi sooritatud. Meie õnneks läheb see postist mööda.

Gunnar Leheste, Belfast: Läksime! Kohtumine on alanud!

Gunnar Leheste, Belfast: Hümnid kuulatud. Põhjaiirlased laulavad samuti "God save the queen"'i uhkusega kaasa.

Gunnar Leheste, Belfast: Värske info on veel selline, et leinalinte, mis pidid täna mängijatel küljes olema, ei ole, sest põhjaiirlased unustasid selle ära korraldada.

Gunnar Leheste, Belfast: Samal ajal alustasid põhjaiirlased tribüünil laulupeoga. Kõlab Neil Diamondi "Sweet Caroline" ja publik üürgab kaasa laulda. Võimas! https://www.youtube.com/watch?v=jzXt7YvK9Hw

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht kinnitab sunnitud vahetust. Teniste välja, Kams sisse.

Gunnar Leheste, Belfast: Enne rivistust toimus veel minutiline leinaseisak. Kuigi ametlikult mälestati sellega Uus-Meremaa rünnaku ohvreid, siis põhjaiirlastel on ka endil värskelt üks kohutav õnnetus seljataga. Pühapäeval hukkus siin nimelt noortedisko ajal kolm noort inimest, kes sissepääsu rüseluses surnuks tallati.

Gunnar Leheste, Belfast: Tundub et tulebki viimase hetke vahetus! Koondise taustajõud Miko Pupart kirjutab midagi protokollile... See pole hea!

Gunnar Leheste, Belfast: Kas peaksime ärevust tundma? Taijo Teniste viidi soojenduselt platsi äärde arstide hoole alla paremale reielihasele massaaži saama. Gert Kams saadeti sooja tegema.

Gunnar Leheste, Belfast: Varumeestepingil on Mihkel Aksalu, Marko Meerits, Gert Kams, Dmitri Kruglov, Brent Lepistu, Märten Kuusk, Frank Liivak, Sergei Zenjov, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen, Mark Oliver Roosnupp ja Ken Kallaste.

Raul Ojassaar: Täna on kaks esimest EM-valikmängu juba peetud, kusjuures kogu valiksari algas paraja üllatusega: tavaliselt valiksarjades vaat et peksupoisi rollis olev Kasahstan tümitas kodus 3:0 Šotimaad.Teises juba lõppenud kohtumises võttis Küpros San Marino vastu kindla 5:0 võidu.

Gunnar Leheste, Belfast: See on lahe! Maskotid saavad ka mängukavas üles loetud.

Gunnar Leheste, Belfast: Ilm ja muru on hetkel praegu just sellised. Pilt tehtud vahetult enne seda, kui põhjaiirlased esimest korda väljakuga tutvuma tulid. Foto: Reuters/Scanpix

Raul Ojassaar: Eelduslikult tähendab selline rivistus seda, et Mattias Käit stardib number 10 peal ning Henrik Ojamaa ja Henri Anier on kahekesi tipus. Kuna paberi peal meil äärepoolkaitsjaid sisuliselt ei ole, võib eeldada, et äärekaitsjad saavad väga kõva tööpäeva. Samas võivad Ojamaa ja Käit ka mingil hetkel pisut äärele vajuda, ent see jätaks omakorda keskvälja pisut hõredaks. Igatahes Martin Reimilt päris huvitav valik.Samuti alustab meil vähemalt paberil lausa neli keskkaitsjat - kolm neist viieses kaitseliinis, lisaks täna kapteni kohuseid täitev Karol Mets alumise poolkaitsjana.

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti ajakirjanikud alustasid teekonda staadioni poole. Põhjaiirlased ei kiirusta.

Gunnar Leheste, Belfast: Kutsume publikut üles julgelt siinsamas otseblogis sõna võtma! Alustuseks pakkuge algkoosseisu! See peaks umbes tunni aja pärast avalikuks saama. Meie ennustus oli täna juba lehes. Kes ei näinud, siis siin uuesti!

Gunnar Leheste, Belfast: Vohh! 18 500 pealtvaatajat tänaseks õhtuks garanteeritud. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1108778997255729152

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti U17 jalgpallikoondis sai Sportland Arenal vägeva skalbi! https://twitter.com/eestijalgpall/status/1108773887880429568

Gunnar Leheste, Belfast: Põhja-Iiri fännide kogunemispaik Laverys. Sumin on juba päris hea, aga rahvast mahub veel.

Gunnar Leheste, Belfast: EJL-i VÄRSKE PRESSITEADE: Põhja-Iirimaa ja Eesti kannavad leinalinteSeoses Uus-Meremaal toimunud terrorirünnakuga otsustas Põhja-Iirimaa meeste koondis tänasel EM-valikmängul Eestiga kanda leinalinte.Põhjaiirlased tegid Eesti koondisele ettepaneku samuti leinalinte kanda, et mälestada terrorirünnakute ohvreid ja avaldada kaastunnet kõigile, keda see puudutas. Eesti võttis ettepaneku vastu.Teadaolevalt kannavad samal põhjusel eelseisvates EM-valikmängudes leinalinte ka mitmed teised koondised.

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti U21 koondis mängis täna Türgis Belekis 0:0 viiki Ukraina eakaaslastega. U17 koondis alustab kohe-kohe (kl 17.00) Tallinnas teist heitlust Prantsusmaa tulevikutähtede vastu.

Gunnar Leheste, Belfast: Tegin kesklinna piirkonnas väikse jalutuskäigu. Tänasest mängust ei paista linnapildis - vähemalt mitte selles rajoonis - kippu ega kõppu olevat. Baaridki paistavad veel pooltühjad olevat. Aga küllap päeva jooksul mingi sumin ikkagi tekib. Kontrollisin muuseas hüpoteesi, et jalgpallisümboolikaga pole soovitatav pubisse sisse astuda ning sain ühest Victoria Street'il asuvast spordibaarist vastuse: teatud Põhja-Iiri klubidele ja Glasgow Celticu toetajatele see keeld kehtibki, aga koondise fännid, sealhulgas eestlased, on nende juurde alati teretulnud.

Gunnar Leheste, Belfast: Belfast Telegraphi veebikülg. Kapten Steven Davis lubab juhtlõigus kriitikutel suud lukku lüüa. Tõtt öelda polegi väga kriitikuid kohanud. Üldine foon on ikka selline, et Põhja-Iiri on tõusuteel, mis sest et Rahvuste liiga B-liigas kaotati Austiale ja Bosniale kõik mängud. Mängupildilt polevat olnud midagi kurta, vastased lihtsalt kasutasid oma vähesed võimalused ära.

Gunnar Leheste, Belfast: Piisab juba ühe kohaliku väljaande spordikülg lahti teha, et näha, millised ootused kodumeeskonnale seatud on. Peab võitma! Kui tahta kuhugi jõuda või unistadagi 2020. aasta EM-ile pääsemisest, tuleb ära võtta kõik neli esimest mängu (ehk kaks korda Eesti ja kaks korda Valgevenega).

Gunnar Leheste, Belfast: Selline on meie arvates tänane Eesti algkoosseis. Põhja-Iiri kolleegide abiga joonistasime paberile ka võõrustajate eeldatava koosseisu. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-graafik-eeldatavad-algkoosseisud-kes-alustavad-belfastis-keskkaitses-mis-roll-on-konstantin-vassiljevil?id=85664943

