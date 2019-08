Bingoga võideti rekordsumma

Sel pühapäeval võitis õnnelik bingomängija Paf.com mänguportaalis Eesti teadaolevalt suurima online-bingo jackpoti.

Veidi enam kui 150000-eurone suurvõit tuli mängus Bingo Variant Touch 2-eurose piletiga. Telefonil mänginud võitja oli loomulikult äärmiselt üllatunud ning teatas esimesena võidust oma tütrele ning plaanib õnnesõnumit hiljem ka teiste pereliikmetega jagada. Võidu saanud naisterahvas ütles Pafile talle tehtud õnnitluskõnes, et peale võitu on tal hea enesetunne ning soovib läbi mõelda, mida võiduga teha. Plaanis on oma kodu renoveerida ja ehk ka reisile minna ning kindlasti jätab ta raha oma kahele lapsele.

Nii nagu teiste suurte võitude puhul soovitas Paf võitjal mängimisega paus teha ning konsulteerida finantsnõustajatega, kuidas võidetud rahaga ümber käia.

Lisaks suurvõidule läks samas mängus osalejate vahel jagamisele veel 53 väiksemat võitu igaüks summas 3724 eurot. Viimase pooleteise aasta jooksul on Pafis võidetud juba 5 üle 100 000-eurost bingo suurvõitu. Bingo Variant mängu jackpot on hetkel tõusnud 80000 euroni.

Paf

Paf pakub ainukesena Eestis võimalust mängida bingot ka saarte ja Võru murret rääkivate mängujuhtidega. Paf Bingos saavad mängijad valida omale sobiva mängujuhi - kas mees- või naishääle, kas saarte, Võru või tavalise kirjakeele. Lisaks võimalusele mängida bingot internetis, saab Pafi bingot mängida ka suurematel Läänemere reisilaevadel.

Paf on Eestis litsentseeritud hasartmänguettevõte, mis loodi 1966. aastal Ahvenamaal ning on tegutsenud Eestis üle kümne aasta. Pafi teeb teistest mängukeskkondadest eriliseks see, et kogu teenitud kasum suunatakse heategevuseks. Pafi omanikuks on Ahvenamaa omavalitsus, kes on otsustanud teenitud raha anda tagasi ühiskonnale - spordile, kultuurile ja sotsiaalvaldkonnale. Paf on Eesti-Läti korvpalliliiga nimisponsor, Eesti Olümpiakomitee peasponsor, Eesti Tennise Liidu kuldsponsor toetades nii tipp- kui ka harrastussporti.