Betsafe saaliliigas alustab tiitliheitlust kaheksa meeskonda, mullune neljas klubi loobus

Tiitlit asub kaitsma Viimsi FC Smsraha, kellele lisaks on sarnaselt eelmise hooajaga kõrgliigas Tallinna FC Cosmos, uue nimega Tartu Ravens Futsal Ares Security, Narva United FC, Sillamäe FC Molycorp Silmet (oli Sillamäe FC NPM Silmet), Sillamäe Alexela (oli Sillamäe JK Dina), Tartu Maksimum ja uustulnuk JK Kohila.

Meistrivõistlustest loobus mullu neljanda koha saavutanud, aastatega arvukalt medaleid võitnud ning 2015. aastal Eesti meistriks kroonitud Tallinna SK Augur Enemat.

Betsafe saaliliigaga tehakse algust oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel (26.-27. oktoober) ning uus hooaeg algab superkarikaga, mis toimub tänavu 19. või 20. oktoobril. Eesti meister selgub aprillis.

Betsafe saaliliigas toimub tänavu 14 vooruga põhiturniir, millele järgnevad play-off kohtumised. Otse poolfinaali pääsevad esimese ja teise koha omanikud, veerandfinaalseeriates lähevad vastamisi põhiturniiril 3.-6. koha saavutanud meeskonnad (3. vs 6. ning 4. vs 5.). Kevadised veerand- ja poolfinaalseeriad peetakse kahe võiduni, finaalseerias on vaja kolme võitu.