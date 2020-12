Belgia koondise peatreener: igal vastasel meie grupis on omad tugevused

"Ma ei arva, et seal on ühtegi vastast, keda me peaks kartma. Ma pole loosis pettunud. Tegemist on nelja võitlusliku vastasega, kellel igaühel on omad tugevused," ütles Martinez.

On siililegi selge, et maailma hetke parima vutiriigi Belgia suurim rivaal selles grupis on Wales, FIFA edetabeli 18. number. "See on riik, millel on kirg jalgpalli vastu ja väga tugev koondis. Treener Ryan Giggs töötab ühtlasi osade noorte talentidega tuleviku nimel," lausus Martinez.

Tšehhi kohta ütles hispaanlane, et "neil on mõned pead tõstvad talendid", mistõttu tasub neid võrrelda Walesiga. "Nad on pääsenud Rahvuste liiga eliidi hulka ja nende mängijad on jõudnud Premier League'i. Ootan juba huviga nendega mängimist," lisas ta.

"Valgevene võib valmistada peavalu, nagu nad tõestasid hiljuti meie naabrite Hollandi vastu (2020 EM-valiksarjas kaotas Valgevene Hollandile teise mängu 1:2 - toim). Lõpetuseks, Eesti tekitas meile palju probleeme 2018. aasta MM-i valiksarjas (Belgia võitis mängud 8:1 ja 2:0 - toim). Meid ootavad ees tõelised proovikivid perioodil, mis tuleb väga tihe."

Belgial on hetkel esimesena graafikus 12. juunil toimuv EM-finaalturniiri kohtumine Venemaaga, misjärel mängitakse 17. juunil Taani ja 21. juunil Soomega. Rahvuste liiga poolfinaalis mängib Belgia 7. oktoobril Torinos Prantsusmaaga. MM-valikmängude ajakava selgub täna õhtuks.