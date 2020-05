Baltic eCupi avapäeval otsustati edasipääsejad viimase minuti väravatega

Suur jalgpall on vaikselt naasmas, ent jalgpallurid putsad rüpes ei istu. Eile sai avalöögi e-jalgpalli turniir Baltic eCup, mis jätkab ka täna mängupäevaga.

Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus olid avapäeva mängud tasavägised ja lõplikud edasipääsejad selgusid alles viimases mänguvoorus.

Alistamatu Khomutov võtab esikoha

Ainsana läbis Eesti kvalifikatsiooniturniiri esimese grupi kaotuseta Nõmme Kalju mängumees Vladyslav Khomutov. Ukrainlase lõppsaldoks kujunes kaks võitu ja sama palju viike, mis andis kaheksa punktiga alagrupi esikoha. Seejuures suutis Khomutov vältida kaotust, näidates ka viimases mängus südikust, kui viigistas üleminutitel Legioni palluri Kirill Vinogradovi vastu 1:1.

Mängupäeva järel tunnistas Khomutov, et üks raskemaid mänge oli Narva Transi puuriluku Andreas Vaikla vastu. „Eks pinge oli peal – kaamera käis ja meeskond elas kaasa. Abikaasa pani ka kõrval natuke puid alla,“ muheles Kalju poolkaitsja. Tolles mängus leppisid mehed 1:1 viiki ja sedasama tasemete võrdsust näitaski alagrupi lõplik järjestus.

Khomutovist jäi punktiga maha just Vaikla ja omakorda täpselt sama palju jäi puudu Tallinna Kalevi Brandon Bachmannil, kes suruti kuue punktiga esimesena finaalturniiri ukse taha. Neljanda-viienda koha võtsid Tallinna Legioni poolkaitsja Vinogradov ja Tallinna FCI Levadia keskväljamees Rasmus Peetson.

Novikovi saldosse maksimum

Läti esimeses valikgrupis näitas võitja Jegor Novikov veelgi võimsamat minemist. FK Metta noor kaitsja alistas oma teel kõik vastased. Mäng teise finaalturniiri pääsu nimel oli seevastu tasavägisem.

FK Jelgava Nikita Ivanov läks viimasesse vooru teiselt kohalt, mängides turniiri punase laterna Riia jalgpallikooli keskväljamehe Roberts Savaļnieksiga. Ivanov võttis varakult ka kaheväravalise edu, ent suutis selle 90 minuti lõpuks maha mängida ja pidi leppima üksnes 2:2 viigiga. Taoline seis tähendas, et teisena pääses edasi hoopis Daugavpilsi Stanislav Nechyporenko.

„Olukorras, kus päris jalgpalli veel mängida ei saa, on see turniir olnud väga hea asendus. Ärevus ja võidujanu on siin täpselt samasugune,“ oli Nechyporenko pärast turniiri emotsioone täis.