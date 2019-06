Balti riikide U17 koondised jätsid Läti turniiri viirusepuhangu tõttu kollektiivselt pooleli

Mitmeid Eesti, Leedu ja Läti koondiste mängijaid tabas terviserike, mis esialgse info kohaselt võib olla toidumürgitus või kõhuviirus, teatas Eesti jalgpalliliit oma kodulehel.

"Paraku ei tea, millest see alguse sai. Võib-olla oli see söök või vesi. Meie meeskonnast puudutas see kaheksat mängijat, kes on juba vaikselt taastumas," sõnas noortekoondise peatreener Norbert Hurt, kes võttis Lätti U17 vanuseklassi teise esinduse.

"Istusime üheskoos Leedu ja Läti koondistega maha, kelle mitmed mängijad kannatasid samuti sama probleemi all, ja jõudsime arusaamale, et siin ei tasu liigseid riske võtta. Kiirabi vaatas mängijad üle ja oleme kohe asumas tagasiteele," lisas Hurt.

Kõigi turniiril osalenud koondiste ööbimise ja toitlustuse korraldas vastuvõttev alaliit.

Eesti jaoks turniiri ainsaks mänguks jäi eilne 2:1 võidumäng Leedu üle. Eesti asus mängu teise poolaja alguses juhtima, kui 42. minutil (ühe poolaja pikkuseks oli 40 minutit – toim) viis Marten Henrik Kelement eestlased juhtima, mil pärast pealelööki reageeris ta esimesena tagasipõrkunud pallile. Leedu suutis 53. minutil viigistada, kuid mängu saatuse otsustas vahetusest sekkunud Martin Valkiainen, kes teenis penalti ja realiseeris selle 64. minutil.

"Suures pildis võis mängupildiga rahule jääda. Sellele koondisele oli tegu esimese rahvusvahelise mänguga. Teadsime, et saadame mängijad väljakule mõne baasülesandega ning nendega ka kohtumise vältel tegelesime. Mingite asjadega saime hakkama, aga kindlasti on veel palju õppida," ütles Hurt.