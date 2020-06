Balti riikide parim e-jalgpallur selgub reedel

Soccernet.ee näitab kõiki nelja Eesti osavõtul toimuvat mängu. Eesti võistkonnaga mängivad Miroslaw Ryszkiewicz ja Vladislav Tšurilkin, kes olid meie esindajateks ka esmakordselt toimunud eEURO 2020 võistlusel. Leedu ja Läti mängijad on samuti nende eEURO 2020 võistlusel osalenud e-jalgpallurid.

„Selline turniir on kindlasti ainult positiivne, kui mõelda e-jalgpalli arengule Eestis. Ootame põnevusega matše Läti ja Leeduga ning loodame ennast turniiril kõige paremast küljest näidata. Vastased on kindlasti head, sest näiteks Leedu jõudis eEURO võistlusel oma alagrupist edasi, aga usume oma võimetesse ja läheme mängima ikka võidu peale!" sõnas Ryszkiewicz.

Võitja selgub liigasüsteemis. Mängu võit annab kolm punkti ning viik ühe punkti. Igal koondisel on kaks esindajat, kuid mänguformaat on 1 vs. 1.

Esindajad jagavad mängud võrdselt ehk mõlemad mängivad kaks matši. Juhul kui kahe meeskonna näitajad (omavaheliste mängude punktid, omavaheliste mängude väravate vahe ja üldine väravate vahe) on võrdsed, siis esikoht selgitatakse välja lisamängu tulemusel. Juhul kui 2.-3. koha meeskondade viigilahutajad on võrdsed, siis jäädakse kohta jagama.