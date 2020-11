Aus vile või kohtunike võlg Iirimaa ees – kas Kassai tegi Eestile liiga või mitte?

Käesolev artikkel ilmus viimases ajakirja Jalka numbris.

Skandaalse kohtumise järel sündis Facebookis kiirelt lehekülg nimega „Viktor Kassai dislike“, mis kogus vaid paari päevaga üle 30 000 toetaja, kes seal ungarlasest kohtunikku Eesti sihilikus põhjalaskmises süüdistasid. „Kassai“ muutus ühe õhtuga Eesti spordisõprade seas sisuliselt sõimusõnaks.

Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk: „Kassai teab seda kõike. Olen teda kaks-kolm korda pärast seda näinud. Tema tiimil läks kehvasti ju ka 2012. aasta EMil, kus nad jätsid Ukraina värava lugemata (Inglismaa ja Ukraina alagrupimängus ei fikseerinud Kassai brigaadi väravajoonekohtunik Ukraina viigiväravat – pall ületas napilt väravajoone, ent John Terry lõi selle sealt kohe välja ja kohtunikud lasid mängul jätkuda. Sealjuures oleks VARi olemasolul värav niikuinii tühistatud, sest enne oli Ukraina ründaja tegelikult olnud suluseisus – toim.). Kassai muigas, et oleks tore, kui Eesti ja Ukraina teeksid sõprusmängu ja kutsuksid teda kohtunikuks. Ta ütles, et teab, et on mõlemas riigis vihatud, aga peab sellega elama.“

Kas Kassai otsused olid siis valed – tegi ta Eestile ülekohut?

Raio Piiroja: „Ütleme, et see oli ka ajuvaba vilepartii! Ma arvan, et isegi Uno Tutk nõustuks, et see oli natuke ühele poole kaldu vile.“

Paraku arvab Piiroja siinkohal valesti. Tutk: „Ainus asi, mille pärast Viktor Kassai ei saanud väga head hinnet, oli see, et ta ei andnud Stepanovile otse punast kaarti, vaid jättis selle teiseks kollaseks. See oli viimase lootuse viga. Ülejäänu võime ajada meie ootuste ja läbipõlemise kaela.“

Raio Piiroja enda eemaldamisest: „Tegelikult oli ju ründaja viga – mind lükati selga. Keskväljal süütus olukorras teine kollane kaart anda – see näitab kohtuniku suhtumise ära. Hea näide on üks mu viimaseid mänge koondise eest, mis oli kodus Hollandi vastu. See oli tegelikult meie mäng, oleksime pidanud 2 : 1 võitma. Ukraina kohtunik eksis ja andis Hollandile lõpuks pehme penalti. Mehel oli nii palju mune, et mõni päev hiljem Sergei Zenjovi mängu vilistades palus ta Zenjovilt vabandust ja soovis, et ta poistele edasi ütleks, et kehvasti läks. Sellise mehe ees müts maha!“



Viktor Kassai. Foto: Hendrik Osula



Sergei Pareiko: „Mulle natuke kohe alguses paistis, et ta on Eesti vastu. Mäng oli jõuline ja terav, meie keskkaitsjad said kohe mõlemad kollase kaardi, mida ilmselt Meistrite liigas ei oleks antud. Võibolla oleks ta saanud natuke asja pidurdada, selle asemel et kohe kaarte andma hakata. Samas ei saa Kassaid süüdistada. Sergei Hohlov-Simson oli Kassaiga koos ühel UEFA koolitusel ja Kassai ütles seal, et mäletab seda mängu ja neid kaht punast kaarti hästi – tema sõnul ei oleks seal saanud midagi muud teha. Pärast sellist mängu oled natuke ikka kohtuniku peale pahane, sest kaks punast tundub natuke liiast, aga kui pärast hakata neid olukordi üle vaatama, siis minu meelest olid mõned olukorrad võibolla 50-50, aga süüdistada teda kindlasti ei saa. Mõni kohtunik oleks ehk teisiti vilistanud. Kõik samas mäletasid, kuidas Prantsusmaa oli kaks aastat varem iirlaste arvelt MMile pääsenud.“