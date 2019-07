Augusti Jalkas: Peeter Klein noolib Kaljus üha enam mänguaega

Suures noortejalgpalli loos analüüsivad Norbert Hurt, Mart Poom ja Ott Meerits väidet, et eestlased küpsevad aeglasemalt. Kokkuvõttes leitakse, et sellel uskumusel pole tõepõhja all.

Premium liigas heidame pilgu sellele, kuidas on uuel ametipostil hakkama saanud Flora, Kuressaare ja Paide klubide kogukonnajuhid, rannajalgpallis aga vaatame, kuidas vaid paari aastaga ehitati üleujutatud heinamaale rannaspordialade piirkond, mis peaks tulevikus silmad ette tegema ka suurriikidele.

Naiste jalgpalli rubriigis saab sõna Jana Pipar ja loomulikult ei saa naiste jalgpallist rääkides üle ega ümber rekordeid purustanud MMist.

Treeneritööst räägib endine noortekoondislane Erik Listmann ja luubi all on Tallinna Kalevi mängumees Markus Vaherna. Lõpuloos vaatame tagasi Eestit mullu külastanud suursugusele Madridi Reali näitusele.

Postritel on Meistrite liiga võitja Liverpool, naiste maailmameister USA ja Narva Transi väravavaht Marko Meerits.