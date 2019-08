Asi ametlik: Nõmme Kalju müüs kapteni Itaaliasse

27-aastase Ugge uueks koduklubiks saab Serie C-s palliv AC Gozzano. Nõmme Kalju jaoks on tegemist sellel hooajal juba kolmanda mängijaga, kelle üleminek välisklubisse on teoks saanud - varasemalt on Rootsi esiliigasse müüdud ründaja Liliu ning Šveitsi esiliigasse laenule saadetud ründaja Alex Matthias Tamm.

Käimasoleval hooajal, kui on peetud üks kohtumine, hoiab Gozzano Serie C A-grupis kahekümne meeskonna seas 11. kohta, teatab Kalju oma kodulehel.

Maximiliano Uggé liitus Nõmme Kaljuga 2016. aasta veebruaris ja tõusis kiiresti kaitseliini tugitalaks. Peale kahte hooaega, 2018. aastal, tõusis Uggé meeskonna kapteniks ja viis Kalju ajaloo teise meistritiitlini. Selle aasta kevadel tõstis ta pea kohale ka klubi esimese superkarika. Uggé arvele jäi Nõmme Kalju ridades 147 mängu ja 21 väravat.

„On kahju lahkuda sellisest klubist nagu Kalju, sest sellest on saanud minu teine kodu. Siiski - see on jalgpalluri elu ja selliseid otsuseid peab aeg-ajalt vastu võtma. Need Kaljus veedetud kolm ja pool aastat olid imelised. On olnud nii häid kui kurbi hetki, aga see on olnud suurepärane kogemus ja olen Kaljule alatiseks väga tänulik.“ võttis Uggé oma karjääri Nõmme Kaljus kokku.

Erilised tänusõnad soovis ta edastada Kalju fännidele: „Mul on kurb fännidest lahkuda. Kahju, et ei saanud neile kinkida hüvastijätuks võitu Flora üle, aga tean, et meeskond heastab selle. Tahan väga tänada Nõmme Kalju fänne nende toetuse eest. Nad on olnud meiega rõõmus, aga mis veel olulisem – rasketel hetketel. See on suurepärane ja loodan, et Nõmme Kalju jõuab euromängudes varsti alagrupiturniirile, sest Kalju fännid väärivad seda. Veel kord suur tänu kõige eest!“