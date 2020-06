Arsenali väravavaht Karl Jakob Hein: treeningud ja mängud võtavad nii tühjaks, et vabal päeval pole viitsimist kuskile minna

Randmevigastusega võidelnud noor väravavaht Karl Jakob Hein ütleb hooajale tagasi vaadates, et juhtunu on tulnud kasuks, sest palju sai harjutada jalatrenni ja palliga söötu. Vaatamata sellele, et hooaeg lühikeseks jäi, on ta U18 ja U23 koondise mängudega rahul ja eesmärgid said täidetud.

Vanema venna eeskujul kunagi jalgpalli juurde jõudnud Heina sõnul sattus ta väravavahi positsioonile pigem juhuslikult. „Väravavahi ameti puhul köidab tunne, kui vastane on löömas väravat, aga sa teed imetõrje löögile, mis oleks pidanud sisse minema,“ ütles Hein.

Kuna väravavahi karjäär kestab väljakumängija omast kauem, siis on noormehe sõnul võimalik ennast rohkem näidata. Maailmas on näha, et väravavahid on sama suured staarid kui mõni tippründaja. Kuigi Hein mängib Inglismaal, meeldib talle jalgpallis enim Saksa koolkond ning tööka mängijaga jälgib ka pingsalt kõikide tippväravavahtide mänge ja tegemisi.

„Väravavahi treening ja mängustiil on aastatega muutunud, palju tehakse lihtsalt tõrjumise asemel jalaga mängimist. Kui tahad praegu Arsenalis tegija olla, siis pead oskama jalaga mängida,“ ütles Hein. Enda hetkevormiga on ta rahul ja ütleb, et on nii tehniliselt kui füüsiliselt arenemise faasis ja jõudu on kõikjale juurde tulnud.

Hein ei varja, et ootab väga koondisekutset. „Vaatame, mis saama hakkab. Karel Voolaiuga oleme kokku saanud ja potentsiaalse koondisekutse üle arutanud. Kellel poleks unistuseks rahvuskoondist esindada,“ sõnas ta.

Lisaks jalgpallile läbib Hein Inglismaal ka spetsiaalselt spordiga seotud õppeprogrammi, mille läbimisel saab edasi ülikooli minna. „Tavalisi keskkooli õppeaineid seal pole. Läksin jalgpalli õppima, mitte kooli ja praegu on prioriteet 100% jalgpall. Kindlasti ei jää aga õppimine tegemata.“

Vaba aega noormehel treeningute vahel palju ei ole. „Treeningud ja mängud võtavad nii tühjaks, et vabal päeval pole viitsimist kuskile minna, pigem veedan päeva kodus,“ sõnas ta. Tänaval Heina veel iga kohalik jalgpallisõber ära ei tunne. „On mõned Arsenali tulised fännid, kes vaatavad kõiki esimeeskonna ja akadeemia mänge, nemad teavad meid nimepidi ja küsivad autogramme. Muidu saan rahuliku südamega igal pool käia,“ ütles Hein.