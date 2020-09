Armeenias mängiv Eesti jalgpallur: kes soovib sõtta minna, saab end Jerevani kesklinnas kirja panna

Kuivõrd sõda ei toimu Jerevanis, vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel Mägi-Karabahhi piirkonnas, siis on pealinnas, kus Antonov elab, kõik rahulik, kirjutab Soccernet.ee.

"Siiski see, mida te ajakirjanduses näete, on kõik tõsi. Mägi-Karabahhi territooriumil on korralik paugutamine. Sõjaolukord on tegelikult ka siin. Välja on kuulutatud mobilisatsioon ja kõik peavad olema valmis, et appi minna," rääkis Antonov.

"Ma nägin telekast, et kes soovib sõtta minna, saab Jerevani kesklinnas koguneda. Ütled, et "ma tahan minna, andke võimalus ja saatke mind rindele", siis saad ka," sõnas Eesti koondislane, kes on üsna kindel, et kohalik meistriliiga pannakse pausile.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.