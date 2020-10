Armeenia peab Lillekülas võitma sadade sõjas hukkunud inimeste mälestuseks

Armeenia telekommentaator ja portaali Vnews.am ajakirjanik Røbert Gasparjan usub, et Mägi-Karabahhi sõjakoledused on jätnud mängijatesse jälje.

„Raske on Artsahhist rääkides pisaraid tagasi hoida. Tsiviilelanikud, kelle seas on ka lapsi, on ööd ja päevad tule all. Kõik mängijad, nii kodumaal kui ka välismaal leiba teenivad, tunnevad Armeeniaga tugevat sidet. Kujutan ette, kui raske on mängule keskenduda, kui su süda on kodus toimuva juures. Loodame, et Armeenia võidab selle mängu sadade inimeste mälestuseks, kes Artsahhis on tapetud,” rääkis Gasparjan.

Tänase mängu kohta avaldab arvamust ka kümme aastat Eestis elanud Armeenia vutifänn.