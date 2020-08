Armeenia koondise superstaar jääb kohtumisest Eestiga puhkuse tõttu eemale

"Ilmselgelt huvitab kõiki eelkõige see, miks Mhitarjani nimekirjas ei ole. Telefonivestluses ütles ta mulle, et ei saa hetkel koondist esindada, sest pole pärast 6. augustit mänginud ega treeninud," selgitas Caparros alaliidu ametlikus teates. "Ta on puhkusel ja mitte just parimas konditsioonis. Henrih lisas, et ei saa sellises seisus koondist aidata, aga lubas oktoobris koondisele appi tulla ja endast maksimumi anda."

Sarnaselt Mhitarjanile jäävad koondisest eemale Hoffenheimi ründaja Sargis Adamjan, kes pole vigastusest veel taastunud, ja kogenud poolkaitsja Gevorg Ghazarjan, kes Limassoli AEL-i eest hiljuti peatrauma sai.

Armeenia võõrustab Eestit 8. augustil Jerevanis.

Artikkel on refereeritud portaalist Soccernet.ee