Armeenia koondise peatreener: Eesti on pärast Jerevani kaotust väga motiveeritud meid võitma

Samal ajal kui Eesti tegi Põhja-Makedooniaga Tallinnas 3:3 viigi, teenis ühe punkti ka Armeenia, kes mängis neutraalsel pinnal Poolas 2:2 viiki Gruusiaga.

Armeenia pressikonverents toimus vaid virtuaalselt, sest Tallinnasse jõudes andis üks personali liige positiivse koroonaproovi. Eesti ajakirjanikud said oma küsimused edastada kohaliku alaliidu kaudu. Delfi saatis ka paar küsimust Mägi-Karabahhis valitseva sõjaolukorra ja selle mõju kohta meeskonnale, kuid need küsimused jättis Armeenia alaliidu esindaja peatreenerile esitamata. Samuti ei saanud me teada, kuidas mõjutab positiivne koroonaproov meeskonna valmistumist homseks lahinguks.

Küsimusele mängijate vormi ja võimalike uute vigastatute kohta vastas hispaanlasest loots: "Oleme peale rasket mängu Gruusiaga pööranud suurt tähelepanu taastumisele. Homme on meie peamine eesmärk järgida filosoofiat ja strateegiat, mis me selleks mänguks oleme valinud."

Mida soovite võrreldes pühapäevase mänguga muuta või paremini teha? "Tahame oma ideed väljakul realiseerida. Oleme näidanud kõikide vastaste vastu, et võime mängida meeskondlikku jalgpalli. Me ei taha liiga palju vastasele keskenduda, vaid ellu viia need plaanid, mis me ise teinud oleme."

Millised järeldused tegite Eesti - Põhja-Makedoonia 3:3 viigiga lõppenud kohtumisest? "Järeldused on samad, mis meie grupi esimesest voorust. Ütlen veelkord, et meie grupp koosneb võrdsete võimalustega meeskondadest. Ma ei taha tuua välja ühtegi konkreetset mängijat. Olen kindel, et Eesti on pärast kaotust Armeenias (8. septembril 0:2 - toim) väga motiveeritud meid võitma. Peame mängima kõrge intensiivsusega ja samuti motiveeritult, et me homme edukad oleksime."

Eesti - Armeenia Rahvuste liiga C-divisjoni 2. alagrupi mäng algab kolmapäeval kell 21.45. Delfi teeb mängust otseblogi.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Armeenia koondise koosseis:

Väravavahid

David Yurchenko (27.03.1986) – FC Shakhter Karagandy (KAZ) 3/0

Anatoli Ayvazov (08.06.1996) – FC Urartu 0/0

Arsen Beglaryan (18.92.1993) – FC Urartu 14/0