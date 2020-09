Armeenia koondise hispaanlasest peatreener: meie grupis on kõigil võrdsed võimalused

Caparros andis täna ajakirjanikele pressikonverentsi Youtube'i vahendusel. Ta tõdes, et jälgis Eesti - Gruusia mängu tähelepanelikult ning sai sealt kinnitust, et kõikides selle grupi mängudes saavad määravaks pisiasjad. Armeenia ise kaotas kaks päeva tagasi võõrsil Põhja-Makedooniale 1:2, Sinisärgid jäid Tallinnas Gruusiale alla 0:1.

"Meie grupis on neli võrdsete võimalustega koondist. Eesti, Armeenia, Gruusia, Põhja-Makedoonia - kõigil meil peab olema omajagu õnne. Üks mitteedukas või edukas episood võib mõjutada ja otsustada kogu matši saatust," rääkis 64-aastane hispaanlane, teenekas klubitreener, kes võttis Armeenia tüüri üle tänavu märtsis.

Caparroselt, kes juhendanud selliseid Hispaania tippklubisid nagu Sevilla, Villareal ja Levante, küsiti, kuidas ta klubi ja koondise tööd võrdleb. "Peamine väljakutse on see, et koondises on sul vähem aega meeskonda ette valmistada. Kuid ma olen väga rahul sellega, mida ma treeninglaagris olen näinud. Mängijad on silma paistnud suurepärase suhtumise ja esitustega," vastas ta.

Koroonaviirusest rääkides ütles Caparros, et kogu maailma kimbutav eriolukord on jätnud jälje ka nende ettevalmistusele. Ta küll ei täpsustanud, kas meeskonnas on olnud ka viirusekandjaid, kuid tõdes, et ideaalne see olukord kindlasti ei ole. "Muidugi on olnud sellel kõigel negatiivne mõju meie ettevalmistusele, nagu kõigile koondistele üle maailma. Armeenia jalgpalliliit on andnud endast parima, et meil oleks valmistumisel parimad tingimused. Teine negatiivne asi on pealtvaatajate puudus, millel ka kindlasti on halb mõju, aga peame nende oludega toime tulema," ütles ta.

Homsest mängust rääkides hispaanlane palju kaarte avada ei soovinud. "Mõlemad tiimid harrastavad 4-4-2 asetust ja ilmselt näeme sellist paigutust ka homme. Meie jaoks on väga tähtis hoida kaitses seis turvaline ning rünnakul oma võimalused ära kasutada," lausus ta vaid.

Armeenia - Eesti kohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 19. Delfi teeb mängust tekstipõhise otseülekande. Otsepilti näitab ETV2.