Armeenia koondis rikkus koroonareegleid, Premium liiga mängud on löögi all

Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht kinnitas pärast 1:1 lõppenud mängu Eesti ajakirjanikele, et platsil Armeenia vastu mänginud eestlased jäävad jälgimise alla. Uiboleht lisas, et välisklubidesse kuuluvad eestlased saavad reisida tagasi ning peavad seal vastavalt korraldustele jälgimise alla jääma. Eestis igapäevaselt leiba teenivad pallurid peavad jääma siin jälgimise alla.

Mängu eel pakkus palju kõneainet Armeenia koondise käitumine, kui liikmed eirasid UEFA koroonaajastu reegleid ning käisid kolmapäeval Tallinna Armeenia kirikus ja külastasid siinse FC Ararati noormängijaid ja lapsevanemaid. Lõpuks oli nende sündmuste tõttu ohus ka Eesti – Armeenia matši toimumine. "UEFA delegaat on selle vahejuhtumi fikseerinud," rääkis Uiboleht. "Meie praegu rohkem midagi teha ei saa. Laseme UEFA-l oma tööd teha. Meil on sellest (armeenlaste käitumisest) oma arvamus, aga eelistame jääda rahumeelseks."

Eesti klubidest oli täna platsil esindatud Flora ja Viljandi Tulevik. Tulevik peaks laupäeval sõitma külla FCI Levadiale, Florat ootab päev hiljem ees matš Narva Transiga. Mis võib nendest mängudest seega saada, kui terviseamet soovitab platsil käinud mängijatel jääda isolatsiooni? "Need mängud on löögi all," tõdes Uiboleht.

Uibolehe sõnul on nad pidanud Armeeniaga läbirääkimisi, et kõik Armeenia koondise liikmed teeksid järgmise kahe päeval jooksul uue testi. "Sellisel juhul saab teha lõplikult kindlaks, et platsil ei käinud ühtegi koroonasse nakatunud meest," lisas ta.

Missugused on lõpuks emma-kumma koondise mängijate jaoks tagajärjed seoses koroonaga, näitab juba aeg.