Armeenia jalgpalliliit sai Tallinnas koroonareeglite rikkumise eest kopsaka trahvi

UEFA distsiplinaarkomisjon esitas Armeenia jalgpalliliidule süüdistuse UEFA "Return to Play" reeglistiku paragrahvide 13 ja 5 rikkumise eest. Esimene neist puudutab koondise juurde määratud ametniku tegevust, kes peab järgina protokollist kinni pidamist ning teine tiimi ekskursioone.

Mäletatavasti tuvastati Armeenia koondisest päev enne mängu Tallinnasse saabudes üks koroonapositiivne tiimi taustaliige. Kuigi protokolli järgi ei tohiks praegusel ajal meeskond nagunii linna peal võõraste inimestega kokku puutuda, käis Armeenia koondis kollektiivselt mängupäeva hommikul kesklinnas asuvas Armeenia kirikus, kus kohtuti kirikurahva ja klubi FC Ararati noormängijate ja lapsevanematega.

Eesti - Armeenia matšis väljakul käinud Eesti mängijad pidid jääma isolatsiooni, mistõttu lükati edasi koondisematšile järgnenud Premium liiga kohtumine FC Flora ja Narva Transi vahel. Isolatsioonist oleks neid päästnud see, kui Armeenia koondis oleks järgnevate päevade jooksul suutnud tõestada, et kõik nende mängijad olid viiruse suhtes negatiivsed. Eesti jalgpalliliitu laekuski 11 Armeenia mängija koroonatesti negatiivne tulemus, kuid vaid neli neist said Tallinnas mängu. Rohkem tulemusi ei saadetud.

Viimasest UEFA distsiplinaarkomisjoni otsuste nimekirjast nähtub, et "Return to Play" protokolli eksimused on toonud teistelegi trahve. Näiteks Prantsuse klubi Stade Rennais sai 20. oktoobril toimunud Meistrite liiga mängu rikkumiste eest kokku 32 000 eurot trahvi, nende seas oli ka üks turvalisusega ja üks minimaalsete hügieeninõuetega seotud rikkumine.

Serbia jalgpalliliit peab UEFA-le tasuma 2500 eurot, kuna üks tiimi delegatsiooni liige ei kandnud 24. oktoobril Serbia ja Kasahstani U21 EM-valikmängu ajal maski.

5000-eurose trahvi sai Läti alaliit, kuna nende U21 matšil 13. oktoobril Venemaa vastu ei kandnud maske pealtvaatajad. Sama probleem oli ka Kiievi Dinamo ja Torino Juventuse 20. oktoobri Meistrite liiga mängul, kus olid lisaks blokeeritud publikule mõeldud läbipääsud. Esimene rikkumine tõi Dinamo klubile 5000, teine 14 000-eurose trahvi.