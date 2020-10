Armeenia jalgpallikoondise personali liige andis vahetult enne Eestiga mängu positiivse koroonaproovi

Armeenia koondise treening toimub siiski täna planeeritud ajal ehk algusega kell 18.00.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütles, et kogu Armeenia koondisele tehti koroonatestid viimati eile õhtu. Positiivseks osutunud personali liikmele tehakse kordustest ning kui ka see on positiivne, testitakse uuesti kogu koondist.

"Oleme teinud Terviseametiga head ja tihedat koostööd ning pannud paika konkreetse tegevusplaani edasiseks. Selgitatakse välja lähikontaktsed ning personali liige läbib kordustesti. Teada oleva info kohaselt pole see isik olnud mängijatega lähikontaktis," sõnas ta.

Eesti - Armeenia mäng algab homme kell 21.45.