Argo Arbeiter: Soomes on jalgpalli põhiharidus selgelt parem kui Eestis

"Soome mängija on väga palju teadlikum individuaalsetest ja taktikalistest nüanssidest kui Eesti mängija. Seal see jalgpalli põhiharidus on selgelt paremal tasemel," lausus Arbeiter, vahendab ERR Sport.

"Võid vahel mängijatega päris pikalt arutada, kas on meeter siia- või sinnapoole parem positsioon või millise kehaasendiga - suletud või avatud? Mängijad räägivad päris nüanssidest."

Arbeiteri sõnul arendab sellises keskkonnas viibimine ka teda ennast. "Kui päevast päeva töötad selles [keskkonnas], kus on suhteliselt võrdsed vastased ja pead nuputama, millise konksuga sa võtad positiivse tulemuse - eks see annab kindlasti juurde."

Kotka klubi peatreeneri sõnul ei ole Eesti Premium liigast tuleval mängijal Soome kõrgliigas kerge sulanduda. "Eesti mängija jaoks ei ole lihtne ülesanne tulla Veikkausliigasse ja mängida end põhikoosseisu. Ja kui sa ei ole põhikoosseisus, siis väiksemate klubide jaoks on välismaalaste palkamine suhteliselt keeruline ja eelarvest mõttetult raha viiv," sõnas Arbeiter.