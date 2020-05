Andrei Stepanov: Lepmetsa otsus on järjekordne hoop Viktor Levada mainele

"Tema otsus oli mulle ootamatu. Mitte et me räägiks parimas eas jalgpallurist, kuid ta oli võimeline heal tasemel mängima veel kolm-neli aastat. Temast oleks veel kasu nii tema koduklubile kui ka Eesti koondisele," rääkis Stepanov venekeelsele ERR-ile.

Küsimusele, kes Lepmetsa otsusest kõige rohkem kaotavad, vastas Stepanov: "Esiteks Sergei ise. Ma arvan, et ta jääb igatsema seda adrenaliini, mida ta väljakule astudes sai. Teine kaotaja on Levadia president Viktor Levada. Sergei Lepmetsa ja Juri Tkatšukiga pikenes nimekiri mängijatest, kellega Levadia just kõige ilusamini lahku ei läinud. Seega on see järjekordne hoop klubijuhi mainele. Ja muidugi kaotavad sellest otsusest ka Levadia ja kogu Eesti jalgpall."

Refereeritud artikli täistekst rus.err.ee portaalis