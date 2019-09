Andrei Stepanov leidis uue põneva töökoha

FC Tallinn on väga noor klubi - see asutati praegusel kujul 2017. aasta lõpus, kui FCI Tallinna (endine FC Infonet) esindusmeeskond FC Levadiaga ühines. Klubi juhiks on Aleksandr Altosar, kes töötas varem FCI Tallinna juures tegevjuhina, kuid lahkus sealt tüliga.

Paljud mitmesajast klubis mängivatest noortest on samuti pärit vanast Infoneti süsteemist.

"FC Tallinn on kindel, et Andrei juhtimise areneb meie klubi igas suunas edasi ning et ta aitab meil töö kvaliteeti parandada," seisab klubi kodulehel.

FC Tallinna esindusmeeskond pallib hetkel III liiga idatsoonis ning on selle võidu juba kindlustanud, tõustes seega uueks aastaks II liigasse.