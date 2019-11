"Motivatsioon on alati olemas. Eriti, kuna nüüd saavad võimaluse ka need pallurid, kes on varem vähem mänginud. Lisaks on maavõistlusmängu positiivne tulemus meile oluline, sest võime sama vastasega lähitulevikus taas kohtuda," sõnas Ševtšenko.

Peatreener kinnitas, et Donetski Šahtari vutimees Evhen Konoplianka on vigastusest taastunud, kuid palaviku tõttu homme ei mängi. Itaalia kõrgliigas Atalanta klubis mängiv Ruslan Malinovskyi jääb aga kohtumisest eemale, sest jääb abikaasa juurde, kes ootab pere esimest last. Tema on koondise juures tagasi reedel, mil Ukraina hakkab Belgradis valmistuma Serbiaga kohtumiseks.

B-alagrupi kindlalt võitnud Ukraina on pääsu 2020. aasta EMile juba taganud.