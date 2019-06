AMETLIK | Mattias Käit lahkus Fulhamist, uus koduklubi Sloveenia kõrgliigas

20-aastane Käit veetis viimased hooajad Fulhami ridades, aga mänguaega sai U23 meeskonnas. Domžalega sõlmis eestlane kolmeaastase lepingu.

"Mul on hea meel tulla Sloveeniasse, et mängida klubis, mis on konkurentsivõimeline ja kõrgete ambitsioonidega. Ühtlasi mängib Domžale ründavat ja atraktiivset jalgpalli," sõnas Käit klubi kodulehe vahendusel. "Olen kindel, et Domžale on parim keskkond mulle minu praeguses karjääri osas."

"Tegu on ikkagi klubiga, mis on tuntud oma noortetöö poolest," jätkas Eesti koondislane. "Minu eesmärk on aidata tiimil täita oma eesmärgid nii koduses liigas kui Euroopas."

"Mattias on praegu ilmselt Eesti kõige tõenäolisem mantlipärija Konstantin Vassiljevile," sõnas klubi spordidirektor Matej Oražem. "Vaatamata noorele eale on ta juba regulaarselt saanud esindada Eesti koondist. Ta pole viimase aasta jooksul eriliselt mänguaega saanud, aga tal on piisavalt aega harjuda meeskonna rütmiga."

NK Domžale on kahekordne Sloveenia meister ja karikavõitja. Lõppenud hooajal saavutas klubi koduses kõrgliigas kolmanda koha. Domžale osaleb uuel hooajal ka Euroopa liigas, mida peab alustama esimesest eelringist. Kusjuures 2017. aastal kohtuti esimeses eelringis Tallinna Floraga, kes alistati kahe mängu kokkuvõttes 5:2.