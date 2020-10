AMETLIK | Karol Mets lõigi käed Saudi Araabia klubiga

„Karol jättis meile kohe suurepärase mulje. Ta on olnud meie ridades osaline paljudes meeldejäävates mängudes. Soovime talle tulevikuks edu,“ sõnas eestlase senise tööandja Stockholmi AIK-i spordidirektor Henrik Jurelius.

„Tahan tänada klubi kõiki inimesi, kes on aidanud mind väljakul ja väljaspool seda. Mul on alates esimesest päevast olnud rõõm ja privileeg seda meeskonda esindada,“ sõnas Mets omalt poolt.

Mets on Rootsi tippklubis mänginud alates 2019. aastast. Enne seda esindas eestlane välismaal norralaste Stavangeri Vikingit (2014-2017) ja hollandlaste NAC Bredat (2017-2019).

Al-Ettifaq on tulnud kahel korral Saudi Araabia meistriks, kuid viimane tiitlivõit jääb juba 33 aasta taha. Mullu sai klubi koduliigas kaheksanda koha. Saudi Araabia meistriliiga hooaeg algab 17. oktoobril.

Mets ei usu, et tema mängutase Saudi Araabias langeb, sest kõik sealsed võistkonnad on end ründeliinis varustanud tugevate välismängijatega. "Kui vaadata koondise vaatevinklist, siis kaitsemängijana siin mingeid puhkepäevi olema ei saa. Igal tiimil on ründajad välismaalt sisse toodud. Kui asjad hästi lähevad, saan kõva praktika," ütles ta sel nädalal Betsafe'i blogi vahendusel.

Rootsi meedia teatel on FC Ettifaq AIK-le Metsa eest tasumas üleminekusummat 380 000 eurot ning räägitud on kolme-aastasest lepingust.

