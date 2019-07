AMETLIK: Eesti koondislane siirdus Soome meistriliigasse

Viimati Kristiansundis mänginud Lepistu sõlmis Soome klubiga lepingu kuni tänavuse hooaja lõpuni. Ühtlasi on kontrahtis punkt, mis võimaldab eestlasel lepingut pikendada ka järgmiseks hooajaks, teatas FC Lahti oma pressiavalduses.

Lahti peatreeneri Sami Ristilä avaldas rahulolu, et nende keskväli sai tugevduseks rahvuskoondise kogemusega poolkaitsja. "Oleme Lepistu oskusi pikka aega teadnud ja teda ka varem tahtnud. Meie poolkaitseliin oli pisut õhuke ja vajasime sinna täiendust. Me ei hankinud teda varumeestepingil istumiseks, ta on meile oluline tugevdus, just õiget tüüpi ja heas vormis mängija," kommenteeris peatreener.

Kuni 2017. aasta lõpuni FC Floras mänginud Lepistu siirdus norralaste Kristansundi selle aasta alguses. Norra meistriliigas jäi eestlase arvele 19 mängu.