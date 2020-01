AMETLIK | Eesti jalgpallilootus liitus AS Romaga

Kuigi eestlase senine klubi Hellas Verona ega AS Roma pole veel üleminekut kinnitanud, on Serie A üleminekute lehel märgitud Jürgens juba Roma mängijaks. Tehingu liigiks olevat laenuleping.

Jürgens on tänavusel hooajal löönud Hellas Verona noortemeeskonna eest U17 liigas 13 mänguga kokku kaheksa väravat.

Mainekas Itaalia spordileht Corriere dello Sport kirjutas eelmisel nädalal, et 16-aastane eestlane on jäänud oma hea mänguga silma AS Roma spordidirektorile Gianluca Petrachile.

AS Roma peaks olema Jürgensi jaoks suurepärane koht arenemiseks, sest just selle klubi noorteakadeemiat peetakse Itaalias üheks parimaks.