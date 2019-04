Alles jaanuaris Bulgaariasse siirdunud Eesti koondislane liitus ootamatult Soome kõrgliigaklubiga

Mullu Nõmme Kaljuga Eesti meistriks tulnud 25-aastane Elhi liitus alles tänavu jaanuaris Bulgaaria kõrgliigas palliva Vratsa Botevi tiimiga. SJK kodulehe teatel tegi Elhi Bulgaaria klubi eest kaasa mitmes treeningmängus, kuid pärast talve mängijaga koostööd enam ei jätkatud.

"Esmamulje uuest klubist on suurepärane," sõnas Eesti koondislane SJK kodulehe vahendusel. "Olen rahul tingimustega ja loodan väga meeskonnaga kohtuda. Pärast talve Bulgaarias on hea siin olla."

"Tean siit juba Mihkel Aksalu ning olen varasematel aastatel Soome kõrgliigal silma peal hoidnud. Tean, missugused klubid siin on ja kuidas liiga toimib," jätkas Elhi. "Loodan, et saan juba laupäevases kohtumises SJK eest väljakule joosta."

"Trevor Elhi oli meie huviorbiidis juba mõnda aega," sõnas klubi peatreener Alexei Eremenko. "Võrdlesime teda mõne varasema testil käinud mängijaga ja ta tundus parim valik. Ta mängis 35 kohtumist Eesti kõrgliigas. Lisaks on tal kohtumisi kirjas Eesti koondises ning Elhi on saanud kogemusi euromängudes."

"Ta on energiline ja osav mängumees, kes suudab mängida kõrge intensiivsusega. Elhi suudab vajadusel mängida mõlemal äärel. Ta on 25-aastane, ehk on jõudmas alles parimasse ikka. Elhi on kindlasti kõrge kvaliteediga mängija," lisas Eremenko.

Möödunud aastal 12 võistkonna seas üheksanda koha saanud SJK alustab uut hooaega laupäeval, kui vastamisi minnakse Helsingi meeskonna IFK-iga.