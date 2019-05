Aleksandar Rogic võidukohustusest: uskuge mind, et Belgradi Partizani või Serbia koondisega tööd tehes on pinge palju suurem

Serbias tipptasemel treeneritööd teinud Rogic võrdles antud teema osas ka elu Serbias ning Eestis. „Olen kogu elu olnud keskkonnas, kus eesmärgiks on esimene koht. Uskuge mind, et Belgradi Partizani või Serbia koondisega tööd tehes ning MM-il mängides on pinge palju suurem kui Eesti meistrivõistlustel. Ma ei tundnud pinget,“ sõnas Rogic, kui tema käest uuriti, kas sel hooajal saadud kaotused panid talle matši eel surve peale.

Turniiritabelis on Levadia 28 silmaga jätkuvalt teine. Ühe mängu vähem pidanud FC Flora on liidriks 31 punktiga. Kalju hoiab 22 silmaga neljandat kohta. Täpselt nende ees on ühe mängu vähem pidanud Paide Linnameeskond 23 punktiga.