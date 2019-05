Aleksandar Rogic: mängu tähtsus pani pinged peale, kuid nendega tuleb hakkama saada

Kalju abitreener Sergei Terehhov tõdes matši järel, et meeskond oli kohtumiseks korralikult motiveeritud. „Mängijad olid tahtmist täis. Paljud nooremad mehed näitasid trennis ennast heast küljest ja said ka võimaluse. Profimeeskonnas ongi nii, et mehed, kes trennis rohkem oma koha eest võitlevad, siis nemad saavadki võimaluse põhikoosseisus. Kui võimalus ära kasutatakse, siis mängitaksegi nii kaua, kuni keegi teine saab võimaluse,“ viitas Terehhov Kalju seekordsele sangarile Peeter Kleinile. Sel hooajal seni ainult 37 mänguminutit teeninud klubi kasvandik sai koha algkoosseisus ja lõi ka avavärava.

Terehhovi sõnul on meeskond praeguseks treenerivahetusega kohanenud. „Eelmise nädala mängule Kuressaares avaldas treenerivahetus veel mõju ja asi oli ka mängijate peas kinni. Emotsionaalne foon ei olnud kõige parem. Sellise vastase (Levadia) vastu on kõik motiveeritud ja kõik teadsid, kui palju on vaja pingutada, et tulemust teha,“ lisas Terehhov ning märkis, et Kalju sai mängu paremini enda kontrolli alla Levadia ebaõnnestunud penalti järel. „Murdepunkt oli, kui (Vitali) Teleš võttis penalti ära. Lubasime alguses neil natuke liiga palju väravaolukordi luua. Pärast seda saime mängu sisse ja edasi läks meie mänguplaani järgi.“

Tabelis neljandal kohal olev Kalju kaotab nüüd liidrikohal olevale Florale 12 silmaga, kuid teisel positsioonil paiknev Levadia jääb neist kuue silma kaugusele. Kolmandal kohal olev Paide Linnameeskond edestab Nõmme klubi kahe punktiga.

„Iga treener ja meeskond teab, et loeb see, mis positsioonil oled novembri alguses. Paide alustas hästi. Paar põhimeest sai neil vigastada ja sellega tekkisid kooseisus probleemid. Kes muredest paremini üle saab, siis see ongi lõpus tipus,“ tõdes Terehhov.