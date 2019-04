Aleksandar Rogic: keskendun juba Paidele, võiduseeria pole nii suur teema

Ma ei vaataks liiga palju tabelit. See on alles algus. Keskendun ainult järgmisele mängule. Juba praegu vaatan ma ainult Paide mängu suunas, mitte liiga palju edasi ega tagasi. Meil on vaja mõelda järgmisele mängule, järgmisele 95 minutile, kuidas selleks taktikat ette valmistada, veelkord meeskonna kvaliteet ja talent maksma panna, ja ongi kõik. Jah, muidugi on tore, et oleme teinud hooajale hea alguse ja võitnud esimesed kuus mängu, aga need on ainult esimesed kuus mängu. Ma arvan, et see ei ole liiga suur teema.

Kuidas teil vigastustega seis on?

Meil pole hetkel suuri probleeme. Sel mängul ei saanud kaasa teha Marko Lipp (20-aastane keskkaitsja), kes sai mängus Tammeka vastu hoobi vastu lihast. Koostöös meditsiinilise personaliga otsustasime, et ta saab mõned päevad ravi ja jätab selle mängu vahele. Teised on hea tervise juures ja heas vormis ning valmis mängima. Loodan, et meil rohkem vigastusi ei tule, sest sel aastal oleme me teinud väga korraliku ettevalmistuse ning töötame iga päev selle nimel, et neid tervena hoida, mis pole muidugi kunstmurul ja sellise ilmaga mängides lihtne. Aga hetkel usun, et seis on hea.

Teid ootavad ees kaks järjestikust mängu Paidega, 21. aprillil meistriliigas ja 24. aprill karikasarjas. Kas on oodata suuremat mängijate roteerumist?

Ma pole üheski senises mängus kasutanud sama algkoosseisu. Üritan alati tuua väljakule uut energiat. Samal ajal töötavad kõik väga hästi treeningutel. Kõik nad väärivad mängida saamist, aga mul ikkagi ainult 11 kohta. Sel aastal on mul suurem mängijatevalik. Kõik nad kasutavad oma võimalusi väljakul ning ma loodan, et nad töötavad ja mängivad samamoodi edasi.

Ootate juba põnevusega kohtumisi Flora ja Nõmme Kaljuga (28. aprillil ja 5. mail)?

Mõtlen ainult Paidele. Pärast seda on piisavalt aega järgmistele vastastele mõelda.