Aleksandar Rogic kaotusest Florale: jätsime kasutama mitu olukorda, kus oli isegi lihtsam sisse lüüa

Levadia koosseisu osas oli sel korral suurimaks üllatuseks äärekaitsja Markus Jürgensoni pingile jätmine. Teise poolaja alguses jooksis Jürgenson aga juba platsile. „Jürgenson mängis eelmisel nädalavahetusel liigas Paide vastu 90 minutit ja seejärel 120 minutit nädala sees karikasarjas taas Paide vastu. Tahtsin koormust jagada. Flora samal ajal ei mänginud karikamänge.“

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes kohtumise järel, et võit tuli ikka tänu nende oskustele, mitte niivõrd õnnele.

„Võitsime ikka oskustega. Panime õnne enda kasuks tööle. Õnn ikkagi mõjutab, kuid see ei ole õhust võetud ütlus, et õnn soosib tugevamaid. Kõiki olukordi annab trennis läbi teha ja harjutada. Me ei saa mõjutada seda, kuidas vastane penaltit lööb,“ viitas ka Henn olukorrale, kus Morelli palli 11 m punktilt üle värava saatis.

Kohtumise käigu kohta tõdes Henn, et see kulges paljuski Levadia taktikepi all „Tundsin, et (esimesel poolajal) oli selles osa ka kohtunikul, kes vilistas 50:50 olukordi Levadiale. Nad said sealt palju standardolukordi, kus nad olid taganttuulega head. Me ei pääsenud tihti oma poole pealt tulema. Standardid olid neil tõesti väga head.“

„Levadia palliga kindlasti domineeris. Richardil väga palju siiski väravas teha ei olnud. Täiesti elimineerida vastast ei suuda, kuid suures pildis suutsime normaalselt kaitsta. Penalti oli rumal ja kaheldav. Ma täpselt ei näinud. Vastaste värav oli standardolukorrast, kus olime vähemuses. Sellele eelnes ka minu hinnangul (Dmitri) Kruglovi kollane kaart, mis jäi ka vilistamata,“ rääkis Henn olukordadest, kus Levadia nende väravale ohtu kujutas.

Esimese ringi viimases voorus võõrustab Flora 3. mail Tallinna Kalevit. Levadia võtab 5. mail vastu aga Nõmme Kalju.