Aleksandar Rogic: ennem saab Eesti koondise peatreeneriks Ott Järvela kui mina

Rogici nimega pole spekuleeritud küll liiga tõsiselt, sest ta on ikkagi seotud Premium liiga ühe suurima klubiga, mis erinevalt Flora süsteemist pole nii seotud jalgpalliliiduga, kuid kuna Eesti vutijuht Aivar Pohlak on välja öelnud, et üks kandidaatidest on välismaalane ja teine eestlane ning täpsustavale küsimusele, kas välismaalasel on mingid aktiivsed seosed Eestiga, keeldunud vastamast, siis on Rogici nimi erinevatest artiklitest läbi jooksnud.

Rogic kommenteeris seda teemat täna Olümpia hotellis toimunud FCI Levadia pressikonverentsil, mis korraldati homset mängu FC Kuressaarega silmas pidades.

Teie nimi on kandidaatide seast läbi käinud ning Unibeti koefitsientide järgi olite Igor Prinsi järel lausa teisel kohal. Kas sellel on ka mingi tõepõhi all?

"Ei. Ma ei tea, millistest uudistest see läbi on käinud. Mulle pole keegi helistanud, keegi pole minult küsinud ega sel teemal isegi rääkinud. Te olete esimene, kes mulle sellest räägib. Ausalt! Mul pole sel teemal teile midagi midagi öelda. Klubil on käsil väga tähtis periood: homme on mäng Kuressaarega, järgmisena Maardu ja Floraga ning siis euromängud. Annan endast iga päev parima, et viia selles klubis professionaalsus järgmisele tasemele. Panustan iga päev üha rohkem energiat sellesse, et see projekt oleks edukas."

Soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvel täpsustas, et vastavas ennustusportaalis oli koefitsiendiga 51.00 esitatud isegi tema nimi. Sama tõsiseltvõetavaks peeti kihlveokontoris ka muide Peep Pahvi kandidatuuri. Jose Mourinho ja Arsene Wengeri Eestisse tuleku tõenäosust hinnati koefitsiendiga 101.0. Rogici number oli 4.00, Igor Prinsil 3.00.