Ajutiselt peatreenerita olev Levadia jäi ilma ka abitreenerist

Eesti koondise abitreener Vladimir Vassiljev läks esimest korda koondisepausile vastu seisus, kus samaaegselt on ta ka FCI Levadia esindusmeeskonna peatreener. Enne sellele eelnevat viimast liigakohtumist teatas ta, et kahe rolli ühildamiseks on vajalikud plaanid tehtud ning treeningprotsessi viib läbi Mihajlo Trajkovic, keda abistavad kaptenid, kirjutas Soccernet.ee.

"Hetkel on abis duubelvõistkonna peatreener Jevgeni Gurtšioglujants ning olemas on ka veel Ain Tammus ja Kaspar Ivask. Vassiljev on homme tagasi ehk ei ole probleemi," rääkis Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson.

