Ajalugu on tehtud: Eesti kohtunikud kasutasid esmakordselt VAR-i

Väljakukohtunik Kristo Tohver ning abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ohjasid Al-Hazem FC – Al-Adalah FC vahelist matši koos kohaliku neljanda kohtuniku Turki Al-Khudairi ning Poola videokohtuniku Piotr Lasykiga.

Saudi Araabia 16 klubiga kõrgliigas oli tegemist väljakukkumislahinguga, kui viimasel kohal paiknev Al-Adalah teenis 12. kohal asuva Al-Hazemi üle 2:1 võidu. Kahel korral läks Tohver väljaku kõrval asunud videoekraani juurde olukorda oma silmaga üle vaatama: 7. minutil tühistas eestlane hetk varem määratud penalti ning 27. minutil toetas videopilt tema otsust määrata mängijale kollane kaart, mitte punane. Lisaks leidis aset kümmekond olukorda, kus videokohtunik vaatas kordust iseseisvalt, kuid Tohver algset otsust muutma ei pidanud.

Mänguolud panid Eesti kohtunikud proovile, sest Ar Rassi linnas oli kohtumise ajal 39 kraadi sooja ning matši tempo väga intensiivne, sest kaalul oli koht kõrgliigas.

Kui algselt pidid Eesti kohtunikud kodumaale naasma käimasoleva nädala alguses, siis saudide palvel pikendati reisi nädala lõpuni. Kohtunikebrigaad veedab Eestisse jõudes kaks nädalat eneseisolatsioonis. Koroonaviiruse test tehti kõigile kolmele Saudi Araabias ja tehakse ka Eestisse tagasi jõudes.

Kõik kolm Saudi Araabiasse reisinud Eesti kohtunikku on kogenud õigusmõistjad. Ainsa eestlasest väljakukohtunikuna VAR-i koolituse läbinud Kristo Tohver on UEFA esimese kategooria kohtunik, kes on vilistanud Euroopa liiga mänge, EM-valikmänge ja 2011. aastal U17 EM-i finaali. Silver Kõivul ja Sten Klaasenil on FIFA kohtunikulitsents 2012. aastast. Kõiv on teenindanud U19 EM-poolfinaali (2017) ning Klaasen osalenud 2015. aasta U17 EM-finaalturniiril.