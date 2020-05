Koroonaviiruse tõttu on tipptasemel jalgpallist krooniline puudus. Suure haiguspuhangu ajal jätkati Euroopas mänge ainult Valgevenes. Kohe teeniti seal tänu sellele magusaid telelepinguid. Nüüdseks on kohtumisi alustanud ka Saksamaa ja Fääri saarte liigad. Teisipäeval saab Eestist neljas Euroopa riik, kus kõrgliiga tasemel jalgpalli mängitakse. See on eestlaste ukse taha koputama toonud ka rahvusvahelised telekompaniid, et viia otsepilt Eesti vutist laia maailma.