Aivar Pohlak: täiskasvanute võistlusi ära ei jäeta, Premium liiga on suhteliselt mugavas olukorras

Kui Norra jalgpalliliit hõikas juba UEFA koosoleku järel välja, et suvine EM on ametlikult edasi lükatud, siis Pohlak seda uudist kinnitada ei soovinud. "Oli väga selge kokkulepe, millest mina pean kinni. Neid otsuseid, mis praeguse kooosoleku käigus vastu võeti, kommunikeerib UEFA. Alaliit ei hakka neid otsuseid välja käima," sõnas Pohlak Eesti ajakirjanikele.

Pohlak lisas, et ühtegi täiskasvanute võistlust ära ei jäeta. Ühtlasi kinnitas ta, et sügiseks planeeritud UEFA Rahvuste Liiga kohtumised peaksid jääma praeguste plaanide kohaselt paika.

Teatavasti pidi tänavu 21. maist kuni 6. juunini toimuma Eestis noormeeste U17 EM-finaalturniir. "Selle kohta lõplikku otsust ei tehtud. Praegune otsus on see, et turniir ei toimu plaanitud ajal. Alternatiivid on sellised: võib edasi lükkuda, aga võib ka ära jääda," avaldas Pohlak.

Mis saab kohalikust Premium liigast? "Meie liiga on suhteliselt mugavas olukorras. Kõigepealt teeb mugavaks asja see, et meil on mängitud sisuliselt üks voor ja hooaeg on alanud. Kuna me mängime neli ringi, on meil võimalik teha igasuguseid lahendusi ja meie meistrivõistluste lõpp ei satu kuidagi löögi alla. Kriitiline olukord on nende liigadega, kus osalejad järgmisteks eurosarjadeks pole selgunud. Meil on selgunud, välja arvatud karikafinaali osas. Saime kuupäeva, kuhu maani saame karikafinaaliga edasi minna. Meil on võimalik liigahooaeg lõpetada järgmise aasta kevad/suvel."

"Ka Eesti jalgpalliliidul on täna välja töötatud kolm alternatiivset kalenderplaani, kuidas minna edasi selle hooajaga," jätkas Pohlak. "Järgmine samm saab olema see, et ma esitan tänase päeva jooksul kolm võimalikku stsenaariumit jalgpalliliidu juhatusele ja tutvustan seda projekti ka klubidele, kuulan ära nende arvamused ja annan tagasiside jalgpalliliidu juhatusele."