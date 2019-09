Aivar Pohlak nimetas peamise põhjuse, miks jalgpalli Rahvuste liigas ümberkorraldusi tehti

Kas praeguse formaadiga on plaanis jätkata ka ülejärgmises tsüklis või hakataksegi Rahvuste liigat vastavalt aastale (kas enne EM-i või MM-i) iga kord ümber vormima?

Kasutan sama sõna - eeldatavasti jätkatakse. EM-finaalturniiriga on olukord lihtsam, sest seal on kohti rohkem, mis võimaldab jätkata mudeliga, kust igast liigatasandilt parim kvalifitseerub finaalturniirile. Tõsi, Rahvuste Liiga D-tasand muutub uue formaadi puhul arvuliselt väikeseks ja tasemelt nõrgemaks ja ilmselt tekib varem või hiljem küsimus, kas sealt on ikka õige otse finaalturniirile pääseda, sest selline võimalus võib tekitada C-tasandi koondistes ebatervet huvi D-tasandile sattumiseks. Iseenesest oleks D-tasandil olijate jaoks piisav motiveerija ka võimalus tõusta C-tasandile ja üritada finaalturniirile pääsemist sealtkaudu.

Kuidas peaks Eesti uude formaati suhtuma? Jäime küll hetkel C-tasandile püsima, kuid sealt alla kukkumise korral (sugugi mitte liiga ebatõenäoline) oleksid meie vastased ju veelgi kesisemad kui varem.

Uue formaadi tekkimise põhjus oli taipamises, et neljased alagrupid on parimad ka A- ja B-tasandi jaoks ehk siis hindan arengut loogiliseks. Mis meid puudutab, siis on meie jaoks väljakutseks C-tasandil võimalikult hea esinemine ja selle kaudu B-tasandile ja finaalturniirile pääsemist üritada, mis nüüd reaalsem kui varem. Samas on Sul õigus ja reaalne elu, mille hulka kuulub ka juhus ehk see, kes meie alagruppi satuvad, tekitada hoopis väljakutse C-tasandile püsimajäämise eest võitlemise näol. D-tasandile kukkuda ei oleks tore, samas jääb sportlik loogika endiselt kehtima ja sellisel juhul tuleb lihtsalt mängida C-tasandile tagasi jõudmise eest. Selline on muide just praegu meie lõunanaabrite seis.

Juhul, kui D-tasandilt jääb alles võimalus pääseda otse EM-finaalturniirile, siis see on mõistagi teatavaks kompensatsiooniks neile, kes sinna langevad.