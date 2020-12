Aivar Pohlak: MM-valiksarja sportlik eesmärk on vältida viimast kohta

"Tavaliselt vaadatakse neid gruppe kahe nurga alt - millised on sportlikud võimalused ja millised emotsionaalsed väljavaated. Emotsionaalse nurga alt vaadates peame leppima Belgiaga ning võibolla Gareth Bale'i (ründaja) ja Ryan Giggsi (peatreener) fännid Walesiga. Kui vaatame ratsionaalselt, siis loomulikult oleks punktide seisukohalt oodanud kuueliikmelist alagruppi. Viieses alagrupis pakub meile seda lohutust Valgevene," kommenteeris Pohlak. "Walesi ja Tšehhiga on meil ainult negatiivsed emotsioonid. Belgiaga on sageli meenutatud ühte positiivsed hetke Tarmo Rüütli ajast, kuid muidu on ka nendega pigem sportlikud emotsioonid negatiivsed."

Pohlak peab silmas 2009. aasta 14. oktoobri MM-valikmängu, kui Eesti Tallinnas Belgiat 2:0 võitis. Meie viimased mängud FIFA edetabeli praeguse liidriga on lõppenud 1:8 ja 0:2 kaotusega 2016. aasta novembris ja 2017. aasta juunis.

"Valgevene on meie puhul see, kellele meie oleme pakkunud negatiivseid emotsioone. Valgevene treenerid on pärast mängu Eestiga saanud vallandatud. Nad ise hindavad oma kultuuri ja taset kõrgemaks," lisas Pohlak. 6. septembril 2019 kaotas Eesti Valgevenele kodus 1:2, võõrsil tehti 10. oktoobril 0:0 viik. Varasemalt on Eesti aga Valgevenet neljas mängus võitnud. Väravate vahe on Eesti kasuks 7:5.

Valiksarja eesmärkidest rääkides ütles Pohlak: "Sportlik eesmärk on vältida viimast kohta. Muud eesmärgid on viia lõpule või minna edasi põlvkondade vahetusega ning valmistuda ajalises järjestuses Rahvuste liiga väljalangemismängudeks 2022. aasta märtsis, Rahvuste liiga uueks hooajaks ja 2024. aasta EM-valikturniiriks."

Soccernet.ee ajakirjanik küsis virtuaalsel pressikonverentsil, kas see, et kommentaare annab alaliidu president, mitte koondise peatreener, tähendab, et koondisel praegu peatreenerit polegi. Pohlak vastas: "Meil pole uue tsükli peatreenerit. Voolaiuga on leping aasta lõpuni, aga üldine hoiak - kasvõi juba ajakirjanike ja fännide poolt - on pigem selline, et praegune peatreener ei jätka. Jalgpalliliidu juhatus arutab edasist kulgu järgmisel laupäeval, 12. detsembril. Oleks kummaline siia tuua peatreener, kelle lepingu pikendamise osas selgust ei ole."