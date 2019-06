"Töö oli hästi tehtud. Seda kinnitab fakt, et Reim oli parima võiduprotsendiga peatreener Eesti koondise ajaloos," sõnas Pohlak pressikonverentsil.

"Sinna (ametiaja) sisse jäid ka paar rasket kaotust, aga tulemuste poolelt saab ainult ette heita allajäämist Balti turniiril Lätile ehk Balti turniiri võitu ei tulnud. Ütleksin, et mitte kõige paremas seisus koondise kohta võttis Reim enam-vähem maksimumi. Annaksin hindeks 4- või 3+. Fakt on see, et Martin ei ebaõnnestunud."

Reim oli meeste koondise peatreener aastatel 2016-2019, teenides 36 mängust 13 võitu, 8 viiki ja 15 kaotust.