Aivar Pohlak: Jalgpalliliit alustab uue peatreeneri teemal läbirääkimisi kahe kandidaadiga

"Saime volitused juhatuselt alustada läbirääkimisi kahe kandidaadiga. Üks on eestlane, üks on välismaalane," sõnas Pohlak pressikonverentsil. Pohlak rohkem ei täpsustanud kummagi isiku kohta, aga tõdes, et üks neist kahest on jalgpalliliidu jaoks prioriteet.

Mis hetkeks on uut peatreenerit vaja? "Ühelt poolt tundub, et aega on, sest ei juhtuks midagi, kui see peatreener saaks paika juuni lõpuks," vastas Pohla. "Ma ei arva, et meil läheb nii kaua. Me ei ole kummagi kandidaadiga suhelnud, sest see protsess on nii värske. Tavapärane on see, et ideed arutatakse enne läbi juhatuse koosolekul, et saada volitusi."

Milline võiks olla Reimi edasine roll Eesti jalgpallis? "Me ei ole seda veel arutanud. Leppisime Martiniga neljapäevaks kokku kahe mehe õhtusöögi," rääkis Pohlak. "Hetkel on ta Eestist ära ja kõik käis telefoni teel, ka treenerite koosolek. Arvan, et oleme üritanud rakendanud meeste teadmisi ka keerulisel ajal."