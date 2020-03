Aivar Pohlak: Eesti jalgpall pääseb lihtsalt, kui olukord normaliseerub juuni keskpaigaks

Nõmme Kahju president Kuno Tehva sõnas eilses Eesti Ekspressis, et jalgpall kaotab kriisi ajal Euroopas kolm miljardit eurot. Ülekandes selgitab ta, et see on oletus ja hinnanguline pakkumine, mille aluseks on see, et liigad seisavad ja mängupäeva käive on nullis. Kuna maailma jalgpalli hinnatakse 30 miljardile eurole, siis kolm tema hinnangul väga palju polegi.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak aga nende numbritega ei nõustu. “Summad on seotud sellega, kui kaua eriolukord kestab. Need numbrid on inglise pühapäevalehe spekulatsioon, ma ei julge seda juttu kinnitada,” sõnas Pohlak.

Kui praegused plaanid peavad, suured liigad õnnestub lõpuni mängida ning EM korraldada 2021. aastal, siis jääb Pohlaku hinnangul kahju 10 või maksimaalselt 100 miljoni sisse. Selliste summade puhul see läbi UEFA Eestit ei puuduta.

Kui Eesti jalgpalli jaoks normaliseerub olukord hiljemalt 15. juuniks, siis jalgpalliliidu presidendi sõnul suuri tükke kuskilt ära haukama ei pea ja kahjud jäävad mõistlikkuse piiridesse. Pohlaku sõnul on alaliit klubidega arutanud kolme potentsiaalselt stsenaariumi, mida olukorra paranedes rakendada saaks.

Pohlaku silmis tekivad klubide kahjud peamiselt treeningmaksete ja sponsorluse vähendamisest. „Kui klubid rahulikult läbi mõtlevad ja teevad erandeid, siis riigilt treenerite palkadeks tulev kompensatsioon on adekvaatne ja katab miinuse ära,“ sõnas Pohlak ja ütles, et tema ei vaataks asja nii mustades toonides. Litsentseeritavates klubides võib kahju olla ligikaudu miljon.